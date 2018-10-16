«Дело Коржича»: прокурор требует наказать сурово

«Белсат» , прокурор заявил, что вина подсудимых полностью доказана. По словам государственного обвинителя, сержанты систематически вымогали деньги и получали взятки от солдат (не только Коржича), в том числе продуктами питания. Сержанты регулярно били солдат и издевались над ним, чтобы «удовлетворить свои низменные наклонности». По словам прокурора, действия Барановского, Скуратовича и Вежевича убедили Коржича «во вседозволенности и коррумпированности сержантского состава, их безнаказанности», что и подтолкнуло солдата совершить акт суицида. Как передает, прокурор заявил, что вина подсудимых полностью доказана. По словам государственного обвинителя, сержанты систематически вымогали деньги и получали взятки от солдат (не только Коржича), в том числе продуктами питания. Сержанты регулярно били солдат и издевались над ним, чтобы «удовлетворить свои низменные наклонности». По словам прокурора, действия Барановского, Скуратовича и Вежевича убедили Коржича «во вседозволенности и коррумпированности сержантского состава, их безнаказанности», что и подтолкнуло солдата совершить акт суицида.





Основную ответственность за гибель Коржича прокурор возлагает на сержанта Барановского. Государственный обвинитель при этом подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что смерть Коржича была насильственной, хотя родственники погибшего солдата не верят в самоубийство.





21-летнего солдата Александра Коржича 3 октября 2017 года обнаружили повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. Труп Коржича нашли только на 7-й день после смерти – со связанными шнуром ногами и надетой на голову майкой. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины: у него вымогали деньги, его били, над ним издевались и в результате убили, а потом имитировали самоубийство.









Сначала в Минобороны утверждали, что Коржич погиб в результате суицида, а Следственный комитет отметил, что признаков криминального характера смерти солдата не наблюдается. Но потом позиция СК изменилась: следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении военнослужащих за дедовщина и бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия.





Наконец, 19 апреля, Следственный комитет объявил, что следствие по делу завершено и версия убийства не подтвердилась. По мнению СК, Коржича не убили, но довели до самоубийства, и виноваты в этом три сержанта из третьей учебной танковой роты 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Родственники солдата с выводами следствия не согласны.





Суд по делу начался 8 августа. Сержантов Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вежевича обвиняют по ч. 1 и 2 ст. 430 ( «получение взятки»), а также по ч. 3 ст. 455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти) Уголовного кодекса Беларуси. По мнению следствия, именно их действия подтолкнули Коржича к самоубийству. Свою вину сержанты признают частично. Согласно им, злоупотребление властью и получение взяток действительно были, о о причастность к смерти Коржича подсудимые отровергают.





Параллельно Минский районный суд рассматривает дело прапорщика Артура Вирбала и лейтенанта Павла Суковенко из роты, где погиб Александр Коржич. Их обвиняют в «злоупотреблении властью» (ч.1 и 2 ст. 455 УК), однако следствие не считает, что они причастны к смерти Коржича. Потерпевшими по делу проходят 6 сержантов, среди них – Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вежевич. Приговор по этому делу будет оглашен 19 октября.