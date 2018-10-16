У МИД появились герб, флаг, форма и профессиональный праздник. Петру Кравченко придется «сменить гардероб»

Учреждены эмблема и флаг МИД, нагрудный знак различия органов дипломатической службы, нагрудный знак отличия органов дипломатической службы "За заслугі ў дыпламатычнай службе", нагрудный знак отличия органов дипломатической службы "Партнерства", форменная одежда дипломатических работников.













В соответствии с указом право на ношение форменной одежды имеют дипломатические работники, которым присвоены дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса, Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса. Кстати, форма экс-министра иностранных дел Петра Кравченко теперь не соответствует утвержденному образцу.













День дипломатического работника, который будет ежегодно отмечаться 22 января. Эта дата связана с историей первого внешнеполитического ведомства в период становления (1919-1920 годы) государственности Беларуси - Комиссариата иностранных дел ССРБ. 22 января 1919 года в газете "Звязда" было размещено первое публичное объявление о начале деятельности Комиссариата и определено место его размещения - город Минск



