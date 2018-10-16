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Топ кредитов онлайн: под 9,5% не выходя из дома

17.10.2018 17:00 — Разное | Myfin  
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Топ кредитов онлайн: под 9,5% не выходя из дома
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для получения такого кредита не нужно иметь на руках много бумаг и, самое главное, не надо отстаивать многолюдные очереди на пути к заветному окошку в банке, где обычно и оформляют кредиты. Все это делает онлайн-кредиты достаточно привлекательным для клиентов.

А вот банки пока не очень спешат предоставлять онлайн-кредиты (в отличие, например, от онлайн-депозитов) и чаще всего предлагают своим клиентам обращаться в ближайшее отделение или просто оформить онлайн-заявку на кредит (но не сам кредит) через интернет. Так что банки, готовые играть на поле интернет-кредитования, пока в Беларуси можно пересчитать по пальцам.

Конкретный пример

Чтобы было видно более наглядно, продемонстрируем на конкретном примере, сколько нужно будет заплатить обычному клиенту по тому или иному онлайн-кредиту. Например, возьмем у всех банков максимально возможные 5 тысяч рублей на срок в 12 месяцев на обычных условиях. Расчет будем производить равными платежами.

Оговоримся, что наши расчеты не являются окончательными и не учитывают изменения ставки рефинансирования Нацбанка за весь период кредита, обеспечение по займу и других условий. Поэтому за более точной информацией в конечном итоге лучше обращаться в банковское учреждение.

Для удобства Myfin.by свел все данные об онлайн кредитах в таблицу. Отметим, что «Онлайн-кредит» от Альфа-Банка предоставляется на срок от 18 до 60 месяцев, но так как в банке предусмотрено досрочное погашение займа, этот кредит также вошел в наш рейтинг.

Банк и название кредита
Ставка (процентов годовых)
Средневзвешенная ставка на 12 месяцев и сумму 5 тысяч рублей
Ежемесячный платеж, руб.
Переплата, руб.
Беларусбанк,
9,5 (СР + 1,5 п.п.) - 2 п.п - членам клуба «Карт-бланш» при сроке до 12 месяцев
9,5
438
261
Белагропромбанк,
9 – первые 90 дней, 12 (СР + 2 п.п.) – далее
 
11,25
442
310
Беларусбанк,
Кредит на потребительские нужды «Интернет безналичный»
11,5 (СР + 1,5 п.п.) при сроке до 12 месяцев
11,5
443
317
Белагропромбанк,
13,5 (СР + 3,5 п.п.)
13,5
448
373
Белгазпромбанк,
14,25 (СР + 4,25 п.п)
14,25
450
394
Белгазпромбанк,
16,1 (СР + 6,1 п.п)
16,1
454
447
Идея Банк,
16,1
16,1
454
447
Альфа-банк,
24,9 – для зарплатных клиентов при сроке 18 месяцев (возможно досрочное погашение)
24,9
475
700
Альфа-банк,
«Онлайн-кредит»
27,9 – для обычных клиентов при сроке 18 месяцев (возможно досрочное погашение)
27,9
482
787

Подробности

Например, сразу несколько онлайн-кредитов с использованием системы Интернет-банкинга предлагает своим клиентам Беларусбанк. Так, по кредиту на потребительские нужды «Интернет безналичный» сроком до 12 месяцев можно получить до 10 тысяч рублей в пределах платежеспособности кредитополучателя под ставку рефинансирования Нацбанка + 1,5 п.п. – сегодня это 11,5% годовых. Если же клиент является участником клуба «Карт-бланш», то ставка будет еще ниже – 9,5% годовых.

 
 
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Если лень приходить за деньгами в банк, то кредит сегодня можно получить и не покидая своей квартиры.
 
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