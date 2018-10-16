Топ кредитов онлайн: под 9,5% не выходя из дома

Для получения такого кредита не нужно иметь на руках много бумаг и, самое главное, не надо отстаивать многолюдные очереди на пути к заветному окошку в банке, где обычно и оформляют кредиты. Все это делает онлайн-кредиты достаточно привлекательным для клиентов.
А вот банки пока не очень спешат предоставлять онлайн-кредиты (в отличие, например, от онлайн-депозитов) и чаще всего предлагают своим клиентам обращаться в ближайшее отделение или просто оформить онлайн-заявку на кредит (но не сам кредит) через интернет. Так что банки, готовые играть на поле интернет-кредитования, пока в Беларуси можно пересчитать по пальцам.
Конкретный пример
Чтобы было видно более наглядно, продемонстрируем на конкретном примере, сколько нужно будет заплатить обычному клиенту по тому или иному онлайн-кредиту. Например, возьмем у всех банков максимально возможные 5 тысяч рублей на срок в 12 месяцев на обычных условиях. Расчет будем производить равными платежами.
Оговоримся, что наши расчеты не являются окончательными и не учитывают изменения ставки рефинансирования Нацбанка за весь период кредита, обеспечение по займу и других условий. Поэтому за более точной информацией в конечном итоге лучше обращаться в банковское учреждение.
Для удобства Myfin.by свел все данные об онлайн кредитах в таблицу. Отметим, что «Онлайн-кредит» от Альфа-Банка предоставляется на срок от 18 до 60 месяцев, но так как в банке предусмотрено досрочное погашение займа, этот кредит также вошел в наш рейтинг.
Банк и название кредита
Ставка (процентов годовых)
Средневзвешенная ставка на 12 месяцев и сумму 5 тысяч рублей
24,9 – для зарплатных клиентов при сроке 18 месяцев (возможно досрочное погашение)
24,9
475
700
Альфа-банк,
«Онлайн-кредит»
27,9 – для обычных клиентов при сроке 18 месяцев (возможно досрочное погашение)
27,9
482
787
Подробности
Например, сразу несколько онлайн-кредитов с использованием системы Интернет-банкинга предлагает своим клиентам Беларусбанк. Так, по кредиту на потребительские нужды «Интернет безналичный» сроком до 12 месяцев можно получить до 10 тысяч рублей в пределах платежеспособности кредитополучателя под ставку рефинансирования Нацбанка + 1,5 п.п. – сегодня это 11,5% годовых. Если же клиент является участником клуба «Карт-бланш», то ставка будет еще ниже – 9,5% годовых.