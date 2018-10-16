"Еще семь лет назад цены переписывали вручную". Как собирают данные для официальной статистики

«Один программист, который тестировал программу для планшета, сказал, что даже за свою зарплату он не согласился бы на эту работу. Слякоть, дождь, люди нервные в магазинах», — рассказывает Светлана Назарова, которая работает регистратором цен. Эти специалисты ежедневно обходят магазины и фиксируют цены. Другим способом данные получить невозможно, поэтому без такой скрупулезной работы обойтись нельзя.

FINANCE.TUT.BY отправился в один из минских супермаркетов вместе с регистратором цен, чтобы увидеть, как собираются данные для официальной статистики по ценам на товары и услуги.





«Приходили домой и ночами формировали базу»

Обычный рабочий день Светланы Назаровой начинается не в офисе, а в магазине. В руках у нее планшет, куда женщина заносит действующие цены. На экране отображается табличка, где указаны название продукта и его характеристики.

— Вот, смотрите, перловка. Стоимость заносили в базу ровно месяц назад, поэтому нужно обновить данные. Мы используем скользящий метод регистрации. Если товар зарегистрирован на 12-е число, то в следующем месяце его нужно найти в тот же самый срок. Плюс-минус два дня, потому что бывают перебои с поставками, — рассказывает регистратор.

Светлана достаточно быстро находит нужные продукты на полке и отличает товары разных производителей. «Пятнадцать лет работы не прошли даром», — объясняет она. В профессию Светлана пришла «по маминым стопам», так что увлечение статистикой у них семейное. Кстати, в регистраторы не может прийти человек «с улицы» — у него обязательно должно быть высшее экономическое образование.

— Данные нужно собрать в сжатые сроки. Еще семь лет назад цены переписывали вручную. Приходили домой и ночами формировали базу. Сейчас все скидываешь с компьютера, поэтому проще. Но к технике тоже некоторое время привыкали.

В программе указаны три вида крупы от разных производителей. Женщина добавляет соответствующие цены, на экране мгновенно высвечивается информация, насколько подорожал тот или иной товар. Прежде чем добавить стоимость, нужно сверить данные — название, вес, упаковку, состав и прочие характеристики.

— К примеру, чтобы пошел расчет, сотрудники обязательно должны ввести все необходимые составляющие, в том числе объем упаковки. Производитель может пойти на хитрость — уменьшить упаковку на 50 граммов, но оставить прежнюю цену. Наша программа учтет это, пересчитает данные и покажет рост.

Если цена не поменялась за месяц, ее не нужно вводить вручную. Достаточно нажать соответствующую кнопку «копия». В среднем регистратор фиксирует по 40 товаров в день, посещая разные торговые точки.

«Мы же не закрываем глаза на рост цен»

Светлана говорит, что «процесс сбора данных довольно трудоемкий».

— С товароведами бывает очень сложно — не каждый идет на контакт, нужно наработать свои подходы.





— Регистратор приходит в магазин и видит полку с товаром. Что взять, непонятно. Кто-то любит одно, кто-то другое, сам работник предпочитает третье.

Поэтому специалист обращается за помощью к товароведам и спрашивает, какие продукты пользуются наибольшей популярностью. Это делается единожды в начале года, когда сформирована новая потребительская корзина.

— Для просмотра объемов реализации надо, чтобы товароведы открыли базу регистратору. Поэтому важно изначально расположить к себе работника и объяснить, что ты не враг, а только сборщик информации, у которого нет цели подставить магазин. Это психологически тяжело. Особенно сложно работать на рынках.

При выборе товара важно обратить внимание не только на его популярность, но и на доступность. Это значит, что продукт не должен исчезнуть с полок магазина, чтобы у регистратора была возможность отслеживать его стоимость в течение года, с 10-го по 30-е число каждого месяца.

— Но даже если он уйдет из реализации на один месяц, есть специальный статистический метод, который помогает рассчитать реальное изменение цены за отчетную дату и сохранить динамический ряд по изменению цены с начала года.

В случае неожиданного исчезновения товара этот метод может использоваться один-два месяца. Если товар за это время не появится в продаже, его заменят на аналогичный. При этом сравнивать его цену со стоимостью прежнего товара нельзя.





Если регистратор фиксирует цену и видит, что какой-то товар резко подорожал, он должен поинтересоваться, в чем причина.

— Мы же не закрываем глаза на рост цен. Обязательно спрашиваем, почему так произошло. Все мы люди. Бывает и такое, что в магазине ответственный делал ценник и цифру перепутал. А наш специалист ввел ее и получил неверную информацию. Такое случается крайне редко, поэтому важно предусмотреть все варианты.

Перечень магазинов формируется по принципу географического расположения — нужно охватить как центр города, так и его окраины. Также важно включить в выборку все виды торговых помещений — от крупных торговых сетей до объектов шаговой доступности. Попадать должны все формы собственности — и государственная, и частная.

— Список торговых объектов незначительно корректируется каждый год, если есть такая необходимость. Вычеркивают закрывшиеся точки, добавляют новые. Из последнего — магазины «Евроопта», которые начали активно открываться в малых городах.





Дело не в статистике, а в выборе покупок?

Регистраторы отслеживают изменение цен на 459 товаров и услуг. Список, с помощью которого специалисты отслеживает инфляцию, называется потребительская корзина. Ее составляет не регистратор, а другие работники.

В состав потребительской корзины входят не только самые распространенные товары и услуги. Например, специалисты отслеживают рост цены на «пирожки и блинчики с мясом, чебуреки, беляши, голубцы», «конфеты, глазированные жировой глазурью» (типа «Лимонные», «Осенние»). Среди непродовольственных товаров в списке есть «дорожка ковровая», «полотенце махровое банное», «полотно гардинное тюлевое из синтетических нитей», «картридж для очистки воды» или «сковорода с антипригарным покрытием». Также учитывают цены на услуги бань и душевых, ремонт обуви, «стрижку модельную в женском зале», «курсы по подготовке водителей» или «услуги фотоателье».

Чтобы сформировать этот перечень, специалисты Белстата опрашивают около 6 тысяч домохозяйств.

— Одиноко проживающий студент — тоже домохозяйство. Одновременно с этим, если домохозяйство состоит из трех человек, учитываются расходы каждого члена, — говорит Светлана.

В опросе принимают участие семьи с разным уровнем доходов — это нужно для того, чтобы картина получилась максимально объективной. Домохозяйства включают в обследование через случайный отбор.

— Нужно целый год скрупулезно записывать все свои расходы, причем не только на еду. Одежда, машины, сотовая связь — там большой перечень. Людям, которые привыкли вести учет, это не доставляет особого дискомфорта. Им все равно, куда записывать — себе в тетрадку или в статистический дневник.

Через год получается общая картина — что в течение двенадцати месяцев все эти семьи приобретали на свои доходы или сбережения. Данные за 12 месяцев берутся потому, что есть нерегулярные покупки — например, мебель, теплая одежда или лекарства, связанные с сезонными заболеваниями.

— Для формирования потребительской корзины отбираются товары и услуги, которые заняли более 0,01% от общих расходов домохозяйств. В зависимости от стоимости и частоты приобретения отобранный товар или услуга в этой потребительской корзине имеет свой удельный вес. Например, в продовольствии большую часть составляют мясо и мясопродукты.





Поэтому и получается, что список товаров и услуг, цены на которые отслеживают регистраторы, меняется каждый год. Новую позицию в этот перечень включают, если заметно повышается ее потребление. Из последнего, что отобрано для включения, — курсы иностранных языков, занятия танцами, техническое обслуживание домофонов, дополнительные образовательные услуги в детских садах.

— Если растет удельный вес расходов на услуги, это хороший знак. Правда, сюда не должны включаться обязательные платежи. Когда увеличиваются траты на продовольствие, это говорит о том, что в семьях не все хорошо с доходами.

Что касается продуктов, то здесь изменений меньше.

— Наше население достаточно традиционно в своих гастрономических пристрастиях. Но случаи такие были. Например, когда белорусские производители начали продавать рассольные сыры типа брынзы и моцареллы, их стали активно покупать. То же самое было с белорусской икорной намазкой одной местной компании. Соответственно, этот продукт мы включили в корзину.





Потребительская корзина у всех белорусов разная, и она может отличаться от среднестатистической, отмечают специалисты. Отсюда возникает понятие личной инфляции, которое может не совпадать с официальной статистикой. В том числе и поэтому бывает, что человек чувствует значительное подорожание своих любимых продуктов или услуг, но не видит, как это отображается на общем индексе. Но дело не в статистике, а в выборе покупок.

— Что такое инфляция? Это общий рост цен по усредненной потребительской корзине. Каждый товар имеет свой удельный вес и степень влияния. Поэтому подорожание одного товара, например мяса или молока, не отражает общее повышение уровня потребительских цен, а лишь является его составной частью.

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