Пять странных примеров того, что признано экстремистским в Беларуси

11 октября мы писали , что в Беларуси будут наказывать за антироссийские кричалки. Украинскую кричалку про «Кто не скачет...» признали экстремистской. «Радыё Свабода» разобралось , что ещё есть в списке экстремистских материалов.

Что такое экстремизм и какое наказание

За изготовление и распространение экстремистских материалов (в том числе лайк и репост в соцсетях) по статье 17:11 КоАП Беларуси может грозить штраф до 50 базовых величин (1225 рублей) и конфискация средства совершения преступления (например, компьютера) и административный арест.

Материалы, которые в Беларуси считаются экстремистскими, можно из закона « О противодействии экстремизму » или из списка экстремистских материалов на сайте Мининформа.

Эктремистской считается информация с пропагандой экстремистской деятельности или с призывами к ней. За материал, который ещё не внесён в списки, предусмотренны меньшие штрафы и нет ареста.

Экстремизм − это деятельность или призывы к деятельности, направленной на насильственную смену власти; террористическая деятельность или её финансирование; разжигание расовой, национальной или любой другой вражды; и многое другое, что следует из закона .

Автобиографическая книга Адольфа Гитлера входит в список экстремистских материалов пять раз, но нарушают закон конкретные издания книги, а не их текст − он остаётся доступным через интернет полностью или отрывками. Запрет на нацистскую символику отдельно прописан в беларуском Кодексе об административных правонарушениях − в статье 17.10. Арест и штраф грозит за пропаганду или публичную демонстрацию «флага, гимна, эмблемы, вымпела, галстука, нагрудный и опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии Германии».

В списке экстремистских материалов обозначены различные изображения и вещи, связанные с нацизмом, в том числе символ СС (две буквы-молнии) в любом виде, отдельные значки со свастикой, отдельные марки с изображением Гитлера и один его портрет, даже одна немецкая монета 1938 года. Но нигде не прописан запрет на саму свастику, ни на сам по себе герб Третьего рейха, ни на нацистское приветствие жестом. Но милиция предупреждает, что такие вещи могут быть признаны экстремистскими, если так решит суд или экспертная комиссия по экстремизме.

Что признано экстремистским в Беларуси

Диск «Урок белорусского языка»

CD-R-диск «Урок белорусского языка». Неизвестно, что именно там записано. Возможно, речь о документальном фильме 2006 года под таким названием, который рассказывает про президентские выборы в Беларуси и учеников изгнанного властями Колосовского лицея. Но такое название также носит фильм телеканала «Белсат» 2011 года. А может, и ни первый, ни второй: оба можно посмотреть много где в интернете.

Диск с концертом «Солидарные с Беларусью»

Это запись концерта на рыночной площади в Варшаве 12 марта 2006 года. Там пели беларуские и польские музыканты. Наши исполняли польские хиты 1980-х в переводе на беларуский. В свободном доступе остаются как записи с того концерта, так и из следующих под таким названием. Музыкантов с концерта за какие-то незаконные призывы не наказывали.

Альбом «Пресс-фото Беларуси 2011»

Экстремистским признано печатное издание альбома победителей фотоконкурса именно 2011 года. Материалы с сайта (как и издания предыдущих и последующих альбомов «Пресс-фото Беларуси») не признавались экстремистскими.

Различные фразы

Запрещены независимо от носителя и надписи на английском языке, которые можно перевести как «классовая война» и «террор-машина». Также к ним добавляется украинская «Кто не скачет...».

Черная фуфайка с надписью «Воля або смерть»

Отдельным пунктом экстремистскими признаются фуфайки черного цвета с англоязычными надписями «классовая война» и «террор-машина», а также черная фуфайка с надписью по-украински «Воля або смерть». Неизвестно, будет ли экстремисткой, например, белая майка с такой надписью.

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