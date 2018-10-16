ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд по «делу Коржича» закончен − осталось только решение суда

17.10.2018 17:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 17 октября, судья объявил о том, что дело о смерти Александра Коржича закончено. Выступили последние свидетели − сестра и друг Коржича, − а гособвинитель запросил наказание для обвиняемых. В прениях сторон он выступал больше полутора часов, пишет «Радыё Свабода».

Адвокаты подали ходатайство об очередном перерыве в процессе, чтобы ознакомиться с приговором по делу старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала (там суд озвучит своё решение 19 октября), но судья отклонил запрос.

Также сегодня прокурор Шерснёв объявил результаты проверки по факту применения физического насилия сотрудниками КГБ в отношении обвиняемых сержантов Барановского, Вяжевича и Скуратовича. «Проведена проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», − заявил он.

Выступление прокурора

Первым в прениях сторон выступил прокурор. Он сказал, что «обвиняемые в течение нескольких месяцев дерзко и открыто устанавливали беззаконие на территории воинской части, что стало причиной тяжких последствий в виде самоубийства рядового Александра Коржича». Шерснёв перечислил, какие именно противоправные действия совершил каждый из обвиняемых. Прокурор перечислил случаи вымогательства, физических наказаний, присовения денег, принуждения к исполнению физупражнений.

По мнению гособвинителя, обвиняемые в ходе нарушений получили материальную пользу: Скуратович − 120 рублей, Барановский − 220 рублей, Вяжэвич − 102 рубля. Каждый из них участвовал в избиении рядовых и отборе у них еды, денег и сигарет. «Свои действия обвиняемые совершали по предварительному сговору, дерзко и открыто», − заявил прокурор.

Он уверен, что на процессе доказали факт самоубийства Александра Коржича, а оснований говорить об убийстве нет. Прокурор попросил суд признать обвиняемых виновными и наказать Евгения Барановского девятью годами тюрьмы, Вяжевича − семью годами, а Скуратовича осудить на шесть лет тюрьмы. Также прокурор попросил лишить их права занимать руководящие должности.

Кратко о деле

Напомним, тело рядового Коржича с майкой на голове и связанными шнурками нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты. В доведении его до самоубийства Барановский, Скуратович и Вяжевич. Им вменяют часть третью статьи 455 (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), части первую и вторую статьи 430 (Получение взятки), а Барановскому ещё и часть первую статьи 205 (Кража). Максимальный срок − 12 лет лишения свободы.

В суде обвиняемые не отрицали неуставные отношения, но заявили, что не могли довести Коржича до самоубийства. Светлана Коржич, мама погибшего солдата, уверена, что это было убийство. Аргументы − накануне Александра осматривали психиатры и поставили диагноз «здоров», у сына не было мыслей о самоубийстве, он строил планы на будущее. Она спрашивала, как Коржич мог повеситься в тёмном подвале. Следственный эксперимент показал, что солдат мог таким образом свести счеты с жизнью, освещая подвал зажигалкой.

Фото: Влад Грудин
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 17 октября, судья объявил о том, что дело о смерти Александра Коржича закончено. Выступили последние свидетели − сестра и друг Коржича, − а гособвинитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миссия МАГАТЭ подтвердила наличие в Беларуси надежных мер реагирования на аварийные ситуации на АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика