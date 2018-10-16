Суд по «делу Коржича» закончен − осталось только решение суда

Сегодня, 17 октября, судья объявил о том, что дело о смерти Александра Коржича закончено. Выступили последние свидетели − сестра и друг Коржича, − а гособвинитель запросил наказание для обвиняемых. В прениях сторон он выступал больше полутора часов, пишет «Радыё Свабода».

Адвокаты подали ходатайство об очередном перерыве в процессе, чтобы ознакомиться с приговором по делу старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала (там суд озвучит своё решение 19 октября), но судья отклонил запрос.

Также сегодня прокурор Шерснёв объявил результаты проверки по факту применения физического насилия сотрудниками КГБ в отношении обвиняемых сержантов Барановского, Вяжевича и Скуратовича. «Проведена проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», − заявил он.

Выступление прокурора

Первым в прениях сторон выступил прокурор. Он сказал, что «обвиняемые в течение нескольких месяцев дерзко и открыто устанавливали беззаконие на территории воинской части, что стало причиной тяжких последствий в виде самоубийства рядового Александра Коржича». Шерснёв перечислил, какие именно противоправные действия совершил каждый из обвиняемых. Прокурор перечислил случаи вымогательства, физических наказаний, присовения денег, принуждения к исполнению физупражнений.

По мнению гособвинителя, обвиняемые в ходе нарушений получили материальную пользу: Скуратович − 120 рублей, Барановский − 220 рублей, Вяжэвич − 102 рубля. Каждый из них участвовал в избиении рядовых и отборе у них еды, денег и сигарет. «Свои действия обвиняемые совершали по предварительному сговору, дерзко и открыто», − заявил прокурор.

Он уверен, что на процессе доказали факт самоубийства Александра Коржича, а оснований говорить об убийстве нет. Прокурор попросил суд признать обвиняемых виновными и наказать Евгения Барановского девятью годами тюрьмы, Вяжевича − семью годами, а Скуратовича осудить на шесть лет тюрьмы. Также прокурор попросил лишить их права занимать руководящие должности.

Кратко о деле

Напомним, тело рядового Коржича с майкой на голове и связанными шнурками нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты. В доведении его до самоубийства Барановский, Скуратович и Вяжевич. Им вменяют часть третью статьи 455 (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), части первую и вторую статьи 430 (Получение взятки), а Барановскому ещё и часть первую статьи 205 (Кража). Максимальный срок − 12 лет лишения свободы.

В суде обвиняемые не отрицали неуставные отношения, но заявили, что не могли довести Коржича до самоубийства. Светлана Коржич, мама погибшего солдата, уверена, что это было убийство. Аргументы − накануне Александра осматривали психиатры и поставили диагноз «здоров», у сына не было мыслей о самоубийстве, он строил планы на будущее. Она спрашивала, как Коржич мог повеситься в тёмном подвале. Следственный эксперимент показал, что солдат мог таким образом свести счеты с жизнью, освещая подвал зажигалкой.

Фото: Влад Грудин