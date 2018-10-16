Минчанин решил пострелять из пневматики по птицам прямо в городе. Его задержали

Следственный комитет сообщил о минчанине, который стрелял по птицам из пневматического оружия. Это произошло ещё 18 августа, а информацию сообщили только сейчас. Он смертельно травмировал семь птиц. Против него возбудили уголовное дело.

По информации СК, 39-летний минчанин припарковался у дома в Минске. У него была пневматическая винтовка, из которой он и начал стрелять по птицам на деревьях. В итоге смертельно ранил семь птиц. Окружающие это заметили и вызвали милицию.

Минчанина задержали сотрудники милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Ннаказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.