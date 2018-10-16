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Минчанин решил пострелять из пневматики по птицам прямо в городе. Его задержали
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Следственный комитет
По информации СК, 39-летний минчанин припарковался у дома в Минске. У него была пневматическая винтовка, из которой он и начал стрелять по птицам на деревьях. В итоге смертельно ранил семь птиц. Окружающие это заметили и вызвали милицию.
Минчанина задержали сотрудники милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Ннаказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.
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Следственный комитет сообщил о минчанине, который стрелял по птицам из пневматического оружия. Это произошло ещё 18 августа, а информацию сообщили только сейчас....
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