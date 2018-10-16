С 9 по 11 ноября 2018 года в Пинске пройдет 10 международный турнир по шотокан каратэ-до «Полесская столица».

Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса УО «Полесский государственный университет».







Организаторами мероприятия выступают: РСОО «Белорусский комитет молодежных организаций», РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до», Пинский городской исполнительный комитет, УО «Полесский государственный университет», Пинский молодёжно-спортивный клуб «Сайва».

Также 8 и 9 ноября 2018 года в Пинске состоится 4-й международный технический семинар по традиционному шотокан каратэ-до IJKA. Пройдут тренировки под руководством шихана Садашиге Като.

Семинар пройдет на базе спортивного комплекса УО «Полесский государственный университет» (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 46).

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