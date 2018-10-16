В Миорском районе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок

ДТП произошло 17 октября, около 14.30, возле деревни Горки Миорского района. Лоб в лоб столкнулись две иномарки, в аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Предварительно установлено, что водитель Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Шесть человек, в том числе ребенок, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Проводится проверка обстоятельств ДТП.