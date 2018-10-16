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В Миорском районе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок
ДТП произошло 17 октября, около 14.30, возле деревни Горки Миорского района. Лоб в лоб столкнулись две иномарки, в аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает ГАИ региона.
Предварительно установлено, что водитель Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat.
Шесть человек, в том числе ребенок, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Проводится проверка обстоятельств ДТП.
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Предварительно установлено, что водитель Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat.
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