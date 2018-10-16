ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Украины оштрафован за незаконную рубку в заказнике "Ольманские болота"

17.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Житель Украины оштрафован за незаконную рубку на территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота", сообщил БЕЛТА начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59816.php

Житель Украины оштрафован за незаконную рубку в заказнике "Ольманские болота"

Инспекторы задержали с поличным 29-летнего жителя Ракитновского района Ровенской области. Мужчина незаконно вырубил 14 сухостойных сосен общим объемом 4,7 куб.м. Кроме того, он уничтожил лесную подстилку и живой напочвенный покров на площади 7 кв.м, чем нанес природе вред еще на Br98.

По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Нанесенный природе урон возмещен в полном объеме.

В период массового сбора клюквы ситуацию в заказнике инспекторы держат на особом контроле, совместно с Полесским лесхозом пресекая незаконные действия. "Граждане Украины приезжают собирать ягоды на территорию заказника. Они заезжают на легальном основании через пункт пропуска группами до 10-15 человек. Остаются там на неделю, живут и обустраивают лагерь, при этом нарушают законодательство: разводят костры, рубят сухостойные деревья без разрешительных документов", - дополнил Геннадий Сыса.

В течение двух недель инспекцией выявлено три факта нарушения природоохранного законодательства на территории заказника "Ольманские болота": незаконная рубка (15 куб.м), уничтожение напочвенного покрова (12 кв.м), загрязнение леса. Составлено семь административных протоколов, по которым вынесены постановления. Штрафы нарушители оплатили в полном объеме.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Украины оштрафован за незаконную рубку на территории республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота", сообщил БЕЛТА начальник Столинской...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Миорском районе в ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика