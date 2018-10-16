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"Савушкин продукт" приобрел госпакет акций Березовского сыродельного комбината

17.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Открытое акционерное общество "Савушкин продукт" приобрело государственный пакет акций ОАО "Березовский сыродельный комбинат" в размере более 62% уставного фонда. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59815.php

"Савушкин продукт" приобрел госпакет акций Березовского сыродельного комбината

"По согласованию с Президентом Брестским облисполкомом проданы без проведения аукциона открытому акционерному обществу "Савушкин продукт" принадлежащие Брестской области 386 300 акций ОАО "Березовский сыродельный комбинат" (62,6846% уставного фонда) по рыночной стоимости, составляющей Br86 326 461", - информировали в ведомстве.

Договор купли-продажи заключен 18 сентября. Согласно документу, "Савушкин продукт", в частности, должен будет инвестировать в развитие и модернизацию производства ОАО "Березовский сыродельный комбинат" Br20 млн путем приобретения акций дополнительного выпуска.

До 1 января 2022 года покупатель без согласования с Брестским облисполкомом не имеет права изменять основной вид деятельности ОАО "Березовский сыродельный комбинат", принимать решение о ликвидации открытого акционерного общества.

Денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет, 4 октября акции ОАО "Березовский сыродельный комбинат" переведены на счет покупателя.

ОАО "Савушкин продукт" - один из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции и соков. В сутки компания перерабатывает более 2000 т молока, выпуская более 200 наименований натуральной молочной и соковой продукции под брендами "Савушкин", "Брест-Литовск", "Оптималь", "Супер Кид", "Ласковое лето" и "На100ящий". Регулярные экспортные поставки осуществляются в более чем 20 стран. Среди них Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Сингапур, Республика Корея и страны ЕС.

История ОАО "Березовский сыродельный комбинат" берет свое начало в 1944 году, когда был основан Березовский молочный завод. Предприятием выпускаются сыры - полутвердые, плавленые, колбасные, мягкие, брынза, а также цельномолочная продукция, сливочное масло, йогурты и кисломолочные напитки, творожные глазированные сырки, мороженое, майонез, сухие молочные продукты.

 
Теги: Брест
 
 
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Открытое акционерное общество "Савушкин продукт" приобрело государственный пакет акций ОАО "Березовский сыродельный комбинат" в размере более 62% уставного фонда....
 
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