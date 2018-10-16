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Рабочая группа подготовит до 1 февраля решение по вопросам уплаты дорожного сбора

17.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 16 октября 2018 года №308р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59813.php

Рабочая группа подготовит до 1 февраля решение по вопросам уплаты дорожного сбора

Проект согласованного решения межведомственной рабочей группе необходимо подготовить и внести в Совет Министров до 1 февраля 2019 года.

Руководить работой группы будет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

 
 
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Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу...
 
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