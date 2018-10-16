Рабочая группа подготовит до 1 февраля решение по вопросам уплаты дорожного сбора

Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 16 октября 2018 года №308р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства .



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Проект согласованного решения межведомственной рабочей группе необходимо подготовить и внести в Совет Министров до 1 февраля 2019 года.

Руководить работой группы будет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.