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Рабочая группа подготовит до 1 февраля решение по вопросам уплаты дорожного сбора
17.10.2018 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 16 октября 2018 года №308р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт
Проект согласованного решения межведомственной рабочей группе необходимо подготовить и внести в Совет Министров до 1 февраля 2019 года.
Руководить работой группы будет первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.
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Создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу...
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