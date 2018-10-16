Иллюзия знания: почему это так страшно

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Проверьте, так ли реальны ваши представления о собственной эрудированности.

Что такое иллюзия знания

Пожалуй, мало кто из людей может и хочет назвать себя некомпетентным в большинстве сфер жизни. Мы очень любопытны и проводим всё своё время в познании окружающего мира. И нам кажется, что мозг — компьютер, который постепенно накапливает полученную информацию и хранит её там десятилетиями.

Однако это далеко не так. Наш разум — не вычислительная машина и не хранилище данных. Природой задумано так, что человеческий мозг, получая новую информацию, отсекает всё лишнее, ненужное в данный момент.

Пример: представьте любую простую вещь, которой вы пользуетесь каждый день, скажем, зонтик. Вы знаете, как открывать и складывать его, знаете примерный механизм раскрытия и понимаете, что где-то в нём используется пружина. Но можете ли вы прямо сейчас описать точный состав и принцип его работы с точки зрения механики? Если вы не производите зонтики, то вряд ли. Потому что для вас это ненужная информация.

А теперь оглянитесь на все предметы, которые вас окружают. Большинство из них вы никогда не смогли бы воссоздать самостоятельно. Любая современная вещь, будь то компьютер или обычная кофейная чашка — продукт коллективной работы, знаний многих людей, по крупицам собиравшихся веками. Но большинство этой информации хранится не в наших головах, а вне их: в книгах, картинах, записях. А значит, на самом деле не так уж много мы знаем.

Наше знание строится не на изучении каждого предмета или явления, а на способности мозга проводить причинно-следственную связь, обобщать предыдущий опыт и прогнозировать.

Что влияет на нашу способность думать

Интернет

Психологи из Йельского университета в своём исследовании выяснили, что поисковые системы действительно заставляют нас думать, будто мы знаем больше, чем есть на самом деле. При этом, погуглив информацию, человек становится настолько уверенным в себе, будто бы нашёл её не на просторах интернета, а в своей голове.

Ещё раньше заговорили об эффекте Google, или о цифровой амнезии, когда всё, что человек читает в интернете, он забывает за ненадобностью.

Это сильно усложняет развитие человека. Ведь он уже приписывает себе те знания, которыми не обладает. И не видит смысла в запоминании и обдумывании информации, которая доступна в любое время.

Обилие информации

В большом количестве информации самом по себе нет ничего плохого. Проблема в том, что мы не умеем уклоняться от её потока.

Врач-психотерапевт Андрей Курпатов считает, что человек не может одновременно и потреблять информацию, и думать. А если мы получаем новые знания постоянно — соцсети, фильмы, музыка, реклама — то думать нам просто некогда.

Делегирование знаний

Курпатов также указывает на проблему делегирования знаний: мы настолько окружены различными помощниками, что не стремимся к самостоятельному решению проблем. Мы не запоминаем номеров телефонов, не учимся ориентироваться на местности и не пытаемся считать в уме. В итоге мозг расслабляется и становится менее способным думать самостоятельно.

Когнитивные искажения

Некоторые когнитивные искажения рождаются именно из-за обилия информации. Они связаны со стараниями мозга уменьшить поток получаемых знаний и проще их переработать. Например:

Нас больше привлекает информация, которая подтверждает наши уже существующие догадки. Остальное мозг может с лёгкостью отбросить.

Мы стараемся увидеть закономерности во всём. Даже там, где их нет. Так мозгу проще хранить и обрабатывать информацию.

Недостающую информацию мы можем просто додумать на основе стереотипов, обобщений или предыдущего опыта. А потом успешно забываем, что было фактом, а что мы домыслили.

Чтобы закрепить информацию в мозге, её нужно подстроить под существующие убеждения и закономерности. А значит, какой-то её частью можно пожертвовать.

Мозг запоминает только ту информацию, которая была важна в конкретный период.

Низкая социальная активность

Человек — существо социальное. Именно благодаря социализации мы достигли того уровня развития, на котором находимся сейчас. Однако сегодня ценность других людей как источника знаний стала ниже. Зачем нам поддерживать связи с окружающими, если вся необходимая информация есть в Сети?

Мы перестаём общаться, а общение — это всегда колоссальная работа ума. Ведь нужно уметь понять собеседника, найти, что сказать, как понравиться и заставить поделиться информацией.

В чём опасность иллюзии знания

Неадекватная оценка своих знаний

Учёные-психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер установили, что, чем менее компетентен человек в каком-либо вопросе, тем сильнее он склонен преувеличивать свои знания. Это явление получило название «Эффект Даннинга-Крюгера».

Недостаток знания в экстренных ситуациях

Человек не хранит всю информацию о предметах и явлениях в голове. Но в критической ситуации, когда решение нужно принимать мгновенно, он опирается только на собственные знания. А их может и не быть вовсе.

Потеря способности сотрудничать

Чтобы быть эффективным, человек должен поддерживать коммуникацию. Знания коллективны, поэтому наш индивидуальный вклад в них больше зависит не от умственных способностей, а от умения взаимодействовать с другими людьми. Считая, что мы уже всё знаем, и отказываясь от сотрудничества с другими, мы теряем возможность развиваться дальше.

Уязвимость перед ложной информацией

Распространённость уже готовой информации и неумение отличать правду от лжи приводит к ошибочным суждениям и зависимости от общественного мнения. Стереотипность мышления, навязываемая обществом, может сильно затормозить его развитие.

Казалось бы, мы стали свободнее в цифровую эпоху. Но даже если мы уходим из отчего дома, где нас «учат, как правильно жить», мы всё равно продолжаем воспитываться на успехах — чаще даже мнимых — тех, кого ежедневно видим в социальных сетях.

Как избавиться от заблуждений

Постарайтесь понять, что мы знаем не меньше чем нужно. Мы просто знаем меньше, чем нам кажется.

Задавайте вопросы. Другим людям, себе и всему миру. Будьте открыты для чужих идей.

Будьте критичны. Не всё, что кажется известным, вам знакомо. И не всё, что пытаются до вас донести, — истина.

Помните, что вы сами несёте ответственность за свои действия. Вне зависимости от того, что считает верным коллектив и общество.

Примите поверхностность своих знаний, но продолжайте вдохновляться новыми открытиями.

Не избегайте информации, которую легко добыть, избегайте информации, которую сложно проверить.

Не пытайтесь быть экспертом во всех областях — это невозможно. Углубляйтесь в близкие вам сферы и не стесняйтесь неполных знаний в остальных.

Ищите информацию в Сети прицельно: вы должны точно знать, что вам нужно, чтобы не заблудиться среди ложных данных.

Избегайте выжимок. Старайтесь находить ту информацию, которую вам придётся обдумать и переработать самостоятельно.