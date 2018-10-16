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Cashalot – океан кэшбэка на одной карте! Теперь и в сети ОАО «Аэлита Люкс»

17.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Cashalot – океан кэшбэка на одной карте! Теперь и в сети ОАО «Аэлита Люкс»

Дорогие друзья! Торговая сеть ОАО «Аэлита Люкс» рада сообщить, что в наших магазинах «Универсам» по ул. Горбатова, 43, «Вега» по ул. Горбатова, 16А, «Орион» по ул. Жолудева, 149, «Пышка» по ул. Жолудева, 54, кафе «Элит» по ул. Советская, 31, буфете райисполкома по ул. Дзержинского, 3, вы можете выбрать любой товар или услугу, доступные к оплате банковской картой «Кашалот», и произвести оплату карточкой так же, как и любой другой банковской карточкой и получить высокий дифференцированный размер вознаграждения в виде cash-back 2% от стоимости оплаченных с использованием карточки товаров!

Карта «Cashalot» может быть использована для приобретения непродовольственных и продовольственных товаров путем использования денежных средств с текущего расчетного счета держателя карты «Cashalot».

Мы искренне благодарны нашим покупателям за преданность и поддержку. И уверяем, что будем и впредь делать все возможное чтобы, приобретая в нашей сети товар, вы получали удовольствие. Ведь мы ответственны перед каждым из вас, кто переступил порог наших магазинов, воспользовался услугами общепита, попробовал выпечку наших мастеров-кондитеров.

 
 
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Дорогие друзья! Торговая сеть ОАО «Аэлита Люкс» рада сообщить, что в наших магазинах «Универсам» по ул. Горбатова, 43, «Вега» по...
 
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