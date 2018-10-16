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Cashalot – океан кэшбэка на одной карте! Теперь и в сети ОАО «Аэлита Люкс»
17.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
Дорогие друзья! Торговая сеть
Карта «Cashalot» может быть использована для приобретения непродовольственных и продовольственных товаров путем использования денежных средств с текущего расчетного счета держателя карты «Cashalot».
Мы искренне благодарны нашим покупателям за преданность и поддержку. И уверяем, что будем и впредь делать все возможное чтобы, приобретая в нашей сети товар, вы получали удовольствие. Ведь мы ответственны перед каждым из вас, кто переступил порог наших магазинов, воспользовался услугами общепита, попробовал выпечку наших мастеров-кондитеров.
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Дорогие друзья! Торговая сеть ОАО «Аэлита Люкс» рада сообщить, что в наших магазинах «Универсам» по ул. Горбатова, 43, «Вега» по...
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