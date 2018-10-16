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Восстановлена картина бойни в керченском колледже

17.10.2018 18:48 — Разное | UDF  
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Фото: epa/vostock-photo
Следователи начали восстанавливать картину массового убийства в техникуме в Керчи, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что осмотр места происшествия и допросы пострадавших и свидетелей продолжаются.

По предварительным данным, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний ученик четвертого, выпускного курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, он извлек из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Пользуясь паникой, он поднялся на второй этаж, где, среди прочих, прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах. По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств. Эту информацию должны подтвердить эксперты.

Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

По предварительным данным, Росляков учился на «хорошо» и «отлично», однако особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Мотивы действий керченского стрелка пока неизвестны, и большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали.

Сейчас в квартире, где проживал Росляков, идет обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты. «В настоящее время данных о том, что произошедшее — заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

По данным СК, по состоянию на 17:30 известно о 18 погибших и 74 пострадавших. Крымские власти сообщают о 19 погибших.

 
 
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Следователи начали восстанавливать картину массового убийства в техникуме в Керчи.
 
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