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Фотограф сравнила ретушь снимка за разную цену. Вот какой результат получился
Фотограф провела необычный эксперимент, чтобы проверить известное выражение «вы получаете то, сколько за это платите».
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«Когда я поняла, что многие люди на сайте предлагают услуги ретуширования, я знала, что должна попробовать».
Ирен Рудник:
Ирен обратилась за услугами к трем ретушерам. У всех них был разный ценник – 25 центов, 5 долларов и 10 долларов. Девушка хотела посмотреть, какие результаты получатся.
Фотограф дала каждому неотредактированную фотографию и задание: «Я бы хотела, чтобы вы сделали этот образ очень ярким, теплым. Поработайте с кожей, сделайте волосы более красными, чтобы они соответствовали фону, а также сделайте яркими глаза».
Результаты получились... интересными. Ирен не рекомендует сайт другим фотографам, ищущим услуги ретуширования. «Я перфекционист, и мне, как правило, очень трудно доверять кому-то еще», объяснила она, добавив, почему она считает, что ретуширование является важным аспектом фотографии.
Но девушка отметила, что это был захватывающий эксперимент.
Ирен отправила ретушерам эту неотредактированную фотографию.
Результат за 25 центов.
Результат за 5 долларов.
Результат за 10 долларов.
Обработка самой Ирен.
Турецкий фотограф ездит по миру и делает женщинам комплименты.
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Фотограф провела необычный эксперимент, чтобы проверить известное выражение «вы получаете то, сколько за это платите». По информации издания Bored Panda,...
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