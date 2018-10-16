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«Савушкин продукт» приобрел государственный пакет акций «Березовского сыродельного комбината» в размере более 62%, сообщает Государственный комитет по имуществу.
Брестский облисполком продал акции без проведения аукциона «по согласованию с президентом».
«Савушкин продукт» отдал за акции 86 326 461 рубль.
Денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет.
«Савушкин продукт» — один из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции и соков.
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«Савушкин продукт» приобрел государственный пакет акций «Березовского сыродельного комбината» в размере более 62%, сообщает Государственный комитет по имуществу.
Брестский облисполком продал акции без проведения аукциона «по согласованию с президентом».
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