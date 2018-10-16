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На Папу Римского шмонали меньше, чем на сборную Беларуси: наблюдение простого человека

17.10.2018 18:25 — Разное | Партизан  
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Небольшое сравнение досмотров на матч сборной Беларуси и на молебен Папы Римского. Результат предсказуем.

На Папу Римского шмонали меньше, чем на сборную Беларуси: наблюдение простого человека
Для меня матч Беларусь – Люксембург начался под свист людей, которые всё ещё стояли в очереди на вход во время стартового свистка. Предусмотрительно придя не менее чем за полчаса до начала игры, многие болельщики попали на стадион лишь минуте к 15-20. Стоя в очереди, люди прислушивались к звукам происходящего на стадионе, с недоумением смотрели на группку из мальчишки и девчонок с пионерским барабанчиком, возмущались, но смиренно стояли в очереди. Развлекали публику смельчаки-одиночки, громко, нецензурно и смачно высказывая своё отношение к организации матча, проводя параллели с хоккеем и легко находя виноватых. Периодически их успокаивали сотрудники милиции, дежурившие перед входом. Сотрудники же ОМОНа продолжали дотошно, а от того и очень медленно, осматривать каждого входящего.

Начинается всё проходом через рамку. Кто-нибудь знает, зачем она там стоит, если она всё равно всегда «пикает» и если после неё всё равно всегда ощупывают с ног до головы? Процедура всем знакома: расстегнуться, снять головной убор, развернуть шарф, особенно если он подозрительно красно-белый. Тщательный осмотр всей одежды, проверка швов, ощупывание ремня по всему поясу, пристальный, испытующий взгляд. Уже одно это тянет на понятие «шмон», а не «досмотр». Хорошо хоть шнурки не отбирают.

Но даже и этого было недостаточно. Очень много времени тратилось на то, чтобы заглянуть с фонариком в каждую сигаретную пачку. Ну вот зачем? Кто-то думает, что именно в них фанаты проносят кричалки про москалей? Недалеко от меня парня вообще заставили разуться и стоять в носках на плитке. Какую-то девушку раздели до майки. Скажите, это мы на футбол проходим или в СИЗО?

Казалось бы, можно и потерпеть, но ведь бывает и иначе. Пару недель назад случайно оказался в Вильнюсе, куда приезжал Папа Римский. Он проводил молебен в Острой браме. Естественно, меры безопасности были приняты соответствующие, но вот проход был гораздо проще. Во-первых, местный ОМОН в досмотрах участия не принимал. Ребята стояли в сторонке и молча наблюдали за происходящим. Во-вторых, нужно было просто выложить вещи из карманов, снять ремень и пройти через рамку. Кстати, местная полиция действительно смотрит, что показывает данный аппарат. Видимо, рамка за границей не предмет декора, и там умеют её настраивать. Далее вежливо просят расстегнуть куртку, проверяют, не осталось ли чего в карманах – и всё. 10 секунд, и проходи себе спокойно. Причём нигде не стояло видеокамер, на которые у нас фиксируют каждого входящего.

На удивление, досмотр можно организовать так, чтобы люди не чувствовали себя быдлом. Неужели не понятно, что если болельщики не успевают к началу, то они начин нервничать, вступать в перепалки с милицией, всегда найдется кто-то, кто начнет лезть без очереди и провоцировать конфликты? Минут через 10 после начала игры люди ломились через турникеты и застревали в них. Ну так и чья безопасность обеспечивается?

И это лишь 14 тысяч человек пришло, хотя визуально казалось, что стадион заполнен где-то наполовину. Кстати говоря, в узких проходах на перерыве было очень трудно разминуться. Если там начнётся паника, то я не знаю, что будет. Добавьте сюда кассы и камеру хранения за пределами стадиона в виде прицепов, неработающие терминалы и отключённый в туалете свет. В общем, ждём вас на стадионе. 

 
 
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Небольшое сравнение досмотров на матч сборной Беларуси и на молебен Папы Римского. Результат предсказуем.
 
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