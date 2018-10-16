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Александра Саснович одолела десятую ракетку мира на турнире в Москве

17.10.2018 19:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Александра Саснович одолела десятую ракетку мира на турнире в Москве
Фото из открытых источников

Во втором круге турнира в Москве с призовым фондом около $933 тыс. Александре Саснович (31-е место в рейтинге WTA) противостояла голландская теннисистка Кики Бертенс (10). Матч получился довольно напряженным.

Александра Саснович одолела десятую ракетку мира на турнире в Москве Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Люксембурге

Победительница определялась в упорном трехсетовом поединке. Сильнее оказалась именно наша спортсменка – 6:3, 4:6, 6:3. Отметим, что Александра Саснович, нанеся поражение Кики Бертенс, лишила ту шансов попасть на итоговый турнир в Сингапур.

За выход в полуфинал турнира Александра Саснович поспорит с победительницей противостояния между британкой Йоханной Контой (44) и представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (38).

В мужской части турнира в Москве в четвертьфинал одиночного разряда пробился белорус Егор Герасимов. Во втором раунде он одолел француза Пэра Бенуа – 6:4, 6:4. За выход в полуфинал наш спортсмен поспорит с победителем противостояния между итальянцем Марко Чеккинато и французом Андрианом Маннарино.

Также во второй круг Кубка Кремля в парном разряде пробился Максим Мирный в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в четвертьфинал Кубка Кремля.
 
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