Всемирная неделя предпринимательства приглашает в Белэкспо 13 и 14 ноября

С 12 по 18 ноября в Минске при поддержке еженедельника «Аргументы и факты» в Беларуси состоится Всемирная неделя предпринимательства (GEW Belarus) –главное мероприятие ноября для предпринимателей и стартаперов страны.

Ключевым событием недели станетуникальная для Беларуси выставка-форум инновационных компаний и стартапов, которая пройдет 13 и 14 ноября в залах Национального выставочного центра БелЭкспо.

12 числа состоится торжественное мероприятие по открытию Выставки-Форума с участием первых лиц Республики Беларусь.

«Выставка GEW Belarus - это интенсивное погружение в стартап-экосистему Беларуси и общение с главными, ключевыми людьми и компаниями, которые создают инновации и технологии в стране и мире, – поделиласьАнастасия ХОМЕНКОВА, руководитель Центра деловых коммуникаций «БелБиз». - Передовые технологичные компании, техсообщества и самые громкие стартапы страны (OneSoil, PandaDoc и другие) - вот наша основная аудитория. Присоединяйтесь к выставке со стендом, чтобы привлечь внимание инвесторов, сообщить бизнес-сообществу о лидерстве в инновациях и технологиях, получить заряд идей и множество контактов, набрать команду. Выставка-Форум 13 и 14 ноября - лучшая площадка как для стартапа, так и для развития современного бизнеса».

Выставка-форум GEW Belarus соберет для совместной работы предпринимателей, инвесторов, государственных деятелей, стартапов и международных экспертов.В числе компаний-участников выставки – Белорусский инновационный фонд, Белорусско-Швейцарский банк (ЗАО БСБ Банк), Сообщество инвесторов ранних стадий ANGELS' Band, Бизнес-школа ИПМ, Беларусбанк, Посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, клуб английского языка MulberryClub и другие.На площадке GEW Belarus 2018 выставочные стенды разделены по секциям: «Финансовые технологии», «Инвестиции», «Инновации», «Поддержка бизнеса», «Образование для бизнеса», «Технологии для бизнеса» и «Технические сообщества».

Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая корпорация (IFC) и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Совета министров Республики Беларусь и Министерства экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Церемония Открытия GEW BELARUS (12 ноября 2018)

Торжественный прием для представителей бизнес-сообщества и СМИ с участием Правительства Беларуси.

Выставка GEW BELARUS (13 и 14 ноября 2018)

Выставка Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества. Дедлайн для регистрации участия со стендом - 12 октября.

Форум GEW BELARUS (13-14 ноября 2018)Контент Форума будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.

Конкурс «Ментор года» 2018 (13 ноября 2018)

Звание лучшего бизнес-наставника года будет присуждено по результатам открытого народного голосования.

Стартап-соревнование BelbizBattle (13 ноября 2018)

Главный конкурс стартапов страны проводится при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь. Пять победителей поедут в Лондон и будут представлены инвесторам Великобритании и всего мира.

Детская конференция «Я - будущий предприниматель» (14 ноября 2018)

Успешный бизнесмен в 12 лет – это реальность! Детская конференция объединит всех Гуру Будущего, детей и подростков, готовых делом доказать, что за ними – завтрашний день.

СПРАВКА

Всемирная неделя предпринимательства (GEW)- ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году неделя предпринимательства соберет свыше 15 000 партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке KauffmanFoundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года.

ООО «Центр деловых коммуникаций «Белбиз»– официальный представитель Всемирной недели предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Министерства экономики Беларуси, Банка Развития Республики Беларусь, Международной Финансовой Корпорации (IFC) и Посольства Великобритании в Беларуси.