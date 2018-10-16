

В Беларуси открыли первое финансовое мультикафе

Флагманский офис выполнен в новом для страны формате. Среди отличий – кофейные консультации (за чашкой латте или капучино), коворкинг и площадка для самообучения новым технологиям. Внутри обустроена лаунж-зона с мягкими креслами и столами, на которых лежат планшеты – с их помощью можно выбрать нужные сервисы.

«Новое отделение в Могилеве – прообраз банка будущего. Мы поддержали мировой тренд трансформации банковских офисов, которые выходят за рамки сугубо банковских услуг и становятся местами для совместной работы, обсуждений и обучения. БПС-Сбербанк одним из первых стал развиваться в этом направлении. Для банков сейчас крайне важно выйти из зоны комфорта и предоставить клиентам новые возможности», – убежден заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Прямо в отделении открыт кафетерий, где можно взять кофе, сэндвичи, пирожное «КартаFUN» или капкейк «СберКекс». Цены на еду и напитки колеблются в районе 2-3 рублей, а при оплате картой БПС-Сбербанка дают скидку до 10%.

Предусмотрено и место для коворкинга: можно сесть за свободный компьютер и поработать. То же самое можно сделать и со своего ноутбука или смартфона – всем посетителям раздают бесплатный Wi-Fi-интернет. По предварительной записи можно воспользоваться переговорной, чтобы провести совещание или деловую встречу.



В Беларуси открыли первое финансовое мультикафе

В Беларуси открыли первое финансовое мультикафе

В Беларуси открыли первое финансовое мультикафе

В финансовом мультикафе установлена интерактивная зона, где наглядно показывают, как пользоваться сервисом бесконтактных платежей Samsung Pay. Есть и современная зарядка для смартфонов.