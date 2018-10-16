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Между Минском и Гродно пустят скоростной поезд бизнес-класса
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Беларуская железная дорога назначит с 9 декабря 2018 года новый поезд бизнес-класса между Гродно и Минском,
Он будет отправляться из Гродно в 6:39 и приезжать в Минск в 10:42. Обратно из Минска выедет в 15:30 и приедет в Гродно в 19:39. То есть путь займёт четыре часа. В составе поезда три вагона и 152 места. В следующем году планируется купить шестивагонные поезда, чтобы пустить более вместительный состав, написал на своей странице в Facebook Кастусь Шиталь.
А как сейчас
Сейчас поезд в лучшем случае приедет за 4 часа 49 минут. Все они экономкласса.
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Беларуская железная дорога назначит с 9 декабря 2018 года новый поезд бизнес-класса между Гродно и Минском, сообщает БелЖД. Он будет доезжать из одного города в...
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