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Работа над пересмотром конституции Сирии должна проходить без предварительных условий - сирийский постпред при ООН

17.10.2018 19:26 — Разное | Интерфакс  
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Комитет по пересмотру конституции Сирии не может начинать работу, если какие-то стороны будут выдвигать предварительные условия, заявил в среду сирийский постпред при ООН Башар Джафари.

"Не может быть никаких предварительных условий", - сказал он на заседании СБ ООН, добавив, что комитет должен быть полностью независимым. Говоря о роли в этом вопросе спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, Б.Джафари подчеркнул, что он должен выполнять исключительно функцию координатора.

Б.Джафари предупредил, что Дамаск отвергнет любые предложения по конституции, де-факто предусматривающие вмешательство во внутренние дела Сирии.

 
 
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Комитет по пересмотру конституции Сирии не может начинать работу, если какие-то стороны будут выдвигать предварительные условия, заявил в среду сирийский...
 
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