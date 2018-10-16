Работа над пересмотром конституции Сирии должна проходить без предварительных условий - сирийский постпред при ООН

Комитет по пересмотру конституции Сирии не может начинать работу, если какие-то стороны будут выдвигать предварительные условия, заявил в среду сирийский постпред при ООН Башар Джафари.

"Не может быть никаких предварительных условий", - сказал он на заседании СБ ООН, добавив, что комитет должен быть полностью независимым. Говоря о роли в этом вопросе спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, Б.Джафари подчеркнул, что он должен выполнять исключительно функцию координатора.

Б.Джафари предупредил, что Дамаск отвергнет любые предложения по конституции, де-факто предусматривающие вмешательство во внутренние дела Сирии.