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В Минске открылся Стоматологический форум

17.10.2018 19:08 — Разное | Интерфакс  
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Открытие Белорусского международного стоматологического форума состоялось 17 октября в Минске, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Современная стоматология — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей медицины. За последние годы в стоматологической службе реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение доступности и повышения качества стоматологической помощи, сохранение и укрепление стоматологического здоровья наших граждан", — отметил на открытии форума министр здравоохранения Валерий Малашко.

В рамках форума проходит и 14-я Международная специализированная выставка «Стоматология Беларуси» (BELARUSDENT) и 5-й Белорусский международный стоматологический конгресс.

На выставке «Стоматология Беларуси-2018» свою продукцию представят около 70 участников из 12 стран мира (Австрия, Беларусь, Германия, Израиль, Китай, Литва, Россия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония). Это и оборудование для стоматологических кабинетов, инструменты, материалы, рентген установки и аксессуары, оборудование для зуботехнических лабораторий, ортодонтия, анестезиология, препараты и аксессуары по уходу за зубами, стоматологические лекарственные препараты и многое другое.

"Стоматологи со всех областей Беларуси приехали обменять опытом со своими коллегами из-за рубежа, перенять у них передовые технологии. На стендах участников проходят десятки лекций, практических демонстраций и презентаций новой стоматологической продукции, а также мастер-классы", - отметили в Минздраве.

 В ходе деловой программы 5-го Белорусского международного стоматологического конгресса был рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся детской стоматологии, а так же состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший детский стоматолог Республики Беларусь».

Кроме того, в рамках форума будут рассмотрены темы «Современные возможности хирургии», «Стоматологические манипуляции во время беременности», «Инновации ученых в терапевтической стоматологии», «Эстетическая стоматология», «Цифровые технологии в стоматологии» и другие.

С белорусскими стоматологами в рамках конгресса, организатором которого является Белорусская стоматологическая ассоциация, поделятся опытом, технологиями и передовыми разработками коллеги из Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Франции и Украины.

Вход на выставку – свободный.

Время работы: с 17.10-19.10.2018, с 9.00 до 18.00, в выставочном павильоне по адресу: г. Минск, пр.Победителей, 14.

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие Белорусского международного стоматологического форума состоялось 17 октября в Минске, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
 
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