Количество пострадавших в результате ЧП в Керчи выросло до 54 человек

Количество пострадавших в результате происшествия в керченском колледже увеличилось до 54 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Керчи.

"По нашим данным, пострадали и были госпитализированы 54 человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в больницах находятся 35 человек, из них восемь - в тяжелом состоянии.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. В результате, по последним данным, погибли 19 человек. Первоначально было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже выяснилось, что взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся - Владислав Росляков, который потом покончил с собой. Дело переквалифицировали на статью "убийство".

Главное управление МЧС по республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В Крыму объявлен трехдневный траур.