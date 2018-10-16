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Оршанец украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф за превышение скорости
Житель Орши, дважды нарушив скоростной режим, попытался украсть камеру фотофиксации, чтобы избежать штрафа. Кража удалась, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Утром 12 октября парень отвозил знакомых девушек в Витебск и при выезде из Орши за превышение скорости попал в объектив камеры фотофиксации. Вечером, возвращаясь обратно, на том же самом месте он вновь забыл соблюсти скоростной режим, и снова был запечатлен.
Между тем, утром следующего дня к нему пришли представители правоохранительных органов "и объяснили, что вожделенные кадры сразу передаются в центр фиксации правонарушений в Минске".
За содеянное нарушителю придется отвечать перед законом. Он причинил ущерб в размере более Br24 000. В отношении жителя райцентра по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Житель Орши, дважды нарушив скоростной режим, попытался украсть камеру фотофиксации, чтобы избежать штрафа. Кража удалась, сообщили в УВД Витебского облисполкома....
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