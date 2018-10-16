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Оршанец украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф за превышение скорости

17.10.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Житель Орши, дважды нарушив скоростной режим, попытался украсть камеру фотофиксации, чтобы избежать штрафа. Кража удалась, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Утром 12 октября парень отвозил знакомых девушек в Витебск и при выезде из Орши за превышение скорости попал в объектив камеры фотофиксации. Вечером, возвращаясь обратно, на том же самом месте он вновь забыл соблюсти  скоростной режим,  и снова был запечатлен.

Оршанец украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф за превышение скорости
"Прикинув, что два штрафа - это много, 27 летний оршанец  решил избежать наказания путем уничтожения прибора. Он набросил на стационарную камеру петлю и с помощью автомобиля вырвал её. После мужчина отправился домой, где принялся потрошить прибор. Так он пытаясь найти место, где  хранятся снимки с его правонарушением", - рассказали в ГАИ.

Между тем, утром следующего дня к нему пришли представители правоохранительных органов "и объяснили, что вожделенные кадры сразу передаются в центр фиксации правонарушений в Минске".

За содеянное нарушителю придется отвечать перед законом. Он причинил ущерб в размере более Br24 000. В отношении жителя райцентра по факту кражи возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Житель Орши, дважды нарушив скоростной режим, попытался украсть камеру фотофиксации, чтобы избежать штрафа. Кража удалась, сообщили в УВД Витебского облисполкома....
 
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