ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси усовершенствуют законодательство о госзакупках

17.10.2018 18:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках создается в Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства.

"Распоряжением премьер-министра Республики Беларусь от 16.10.2018 г. № 309р создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках, в том числе в отношении лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Руководителем группы назначен министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Межведомственной рабочей группе поручено до 1 декабря 2018 г. разработать и внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения по совершенствованию законодательства о государственных закупках.

Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках создается в Беларуси, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Между Минском и Гродно пустят скоростной поезд бизнес-класса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика