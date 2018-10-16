|
В Беларуси усовершенствуют законодательство о госзакупках
Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках создается в Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства.
"Распоряжением премьер-министра Республики Беларусь от 16.10.2018 г. № 309р создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках, в том числе в отношении лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в сообщении.
Руководителем группы назначен министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Межведомственной рабочей группе поручено до 1 декабря 2018 г. разработать и внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения по совершенствованию законодательства о государственных закупках.
Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Александра Турчина и заместителя премьер-министра Игоря Петришенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию законодательства о государственных закупках создается в Беларуси, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)