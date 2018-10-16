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Де Мистура заявил, что в конце ноября уйдет с поста спецпосланника ООН по Сирии
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в среду, что намерен в конце ноября покинуть свой пост.
"Я уйду в последнюю неделю ноября" - сказал он на заседании СБ ООН. При этом С.де Мистура подчеркнул, что принял такое решение "исключительно по причинам личного характера".
Он отметил, что за ближайший месяц можно многого добиться. "Бывает так, что месяц в мире политики - это очень много", - сказал спецпосланник.
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в среду, что намерен в конце ноября покинуть свой пост. "Я уйду в последнюю неделю ноября" - сказал он...
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