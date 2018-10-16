ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГК "Санта" купила "Березовский сыродельный комбинат" за $41 млн

17.10.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Брестский облисполком продал компании "Савушкин продукт" принадлежавшие Брестской области 386,6 тыс. акций (62,68% уставного фонда) ОАО "Березовский сыродельный комбинат" за Br86,2 млн (более $41 млн по текущему курсу – ИФ), сказано в сообщении облисполкома.

Акции проданы без проведения аукциона (конкурса) по согласованию с президентом Беларуси, отмечают в облисполкоме. Конечным собственником ОАО "Савушкин продукт" является известный белорусский предприниматель Александр Мошенский.

В соответствии с условиями приватизации, инвестор обязуется вложить еще Br20 млн в акции допэмиссии сыродельного комбината. Кроме того, инвестор должен сохранить текущий уровень зарплаты и количество занятых на предприятии.

В сообщении сказано, что денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет, акции ОАО "Березовский сыродельный комбинат" переведены на счет покупателя.

ОАО "Савушкин продукт" является крупнейшим производителем молочной продукции в Беларуси. Компания создана на базе акционированного в 1994 году госпредприятия "Брестский молочный комбинат". С сентября 2016 года "Савушкин продукт" входит в холдинг "Санта", которым владеет А.Мошенский. ООО СП "Санта Бремор" принадлежит 92,64% акций "Савушкин продукт", Брестскому фонду госимущества - 1,15%, прочим акционерам - 6,21%. Конечным собственником компании является А.Мошенский.

В состав группы "Савушкин продукт" входят две компании-резидента России - ООО "Савушкин продукт - Москва" и ООО "Савушкин продукт". На территории Беларуси "Савушкин продукт" контролирует 6 компаний - УП "Савушкино" (100%), УП "Каменецкий сыродельный завод" (100%), ОАО "Савушкина пуща" (92,97%, создано в 2017 году путем объединения ОАО "Каленковичи" и ОАО "Каменецкая пуща"), ОАО "Брестмясомолсервис" (88,7%), СООО "Роскорм" (51%).

Чистая прибыль ОАО "Савушкин продукт" по МСФО в 2017 году составила Br130,15 млн, что в 2 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Ранее сообщалось, что ГК "Санта" в августе этого года купила сеть розничных магазинов "Рублевский", включающей 73 магазина, в том числе 53 в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский облисполком продал компании "Савушкин продукт" принадлежавшие Брестской области 386,6 тыс. акций (62,68% уставного фонда) ОАО "Березовский сыродельный...
 
Новости дня
Новости разные
 
На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика