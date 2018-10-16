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Шахтер: "Богатеем себя чувствую, когда выезжаю из Солигорска"

17.10.2018 19:37 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Как живется в самом богатом районе страны.

Солигорский район не первый год возглавляет рейтинг самых высоких зарплат в стране. В августе этого года средняя зарплата в районе выросла до 1602,8 рубля. Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает TUT.BY.

О том, как живется в самом богатом районе страны, о самых высоких зарплатах и зависти земляков «Салідарнасці» рассказал председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков Андрей Иванов.

— Самые большие зарплаты в стране мы ощущаем всякий раз, когда выезжаем из Солигорска. Здесь цены, наверное, на те же 50% выше, чем в Слуцке или Барановичах. Вот там мы можем ощутить себя богатеями, в Солигорске это невозможно. Там, где больше денег, там и цены выше, — рассказал работник «Беларуськалия».

Всем, кто завидует большим зарплатам горняков, Андрей Иванов советует попробовать шахтерского хлеба:

— Пускай придет в шахту и поработает. Есть у нас вакантные места, но почему-то в последнее время молодежь в шахту вообще не хочет идти. Придут на практику, посмотрят, что это за труд…Пришли к нам пять человек, трое из них уволились, уехали в Минск. Говорят, там слаще.

По словам Андрея Иванова, раньше молодые специалисты задерживались на предприятии, сегодня же многие едва выдерживают год-два и увольняются.

Хватает ли на жизнь самой высокой в стране зарплаты солигорскому шахтеру?

— У каждого свои потребности. У меня много знакомых из других городов с меньшими зарплатами. Может, мясо не каждый себе позволит, а на хлеб хватает всем, — ответил собеседник «Салідарнасці».

 
Теги: Минск
 
 
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Как живется в самом богатом районе страны.
 
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