

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Солигорский район не первый год возглавляет рейтинг самых высоких зарплат в стране. В августе этого года средняя зарплата в районе выросла до 1602,8 рубля. Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщаетО том, как живется в самом богатом районе страны, о самых высоких зарплатах и зависти земляков «Салідарнасці» рассказал председатель первичной организации Независимого профсоюза горняков— рассказал работник «Беларуськалия».Всем, кто завидует большим зарплатам горняков, Андрей Иванов советует попробовать шахтерского хлеба:По словам Андрея Иванова, раньше молодые специалисты задерживались на предприятии, сегодня же многие едва выдерживают год-два и увольняются.Хватает ли на жизнь самой высокой в стране зарплаты солигорскому шахтеру?— ответил собеседник «Салідарнасці».