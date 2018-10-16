Власти обещают, что зарплаты не будут опускаться ниже 1000 рублей. Кто сейчас получает такие деньги

Правительство рассчитывает, что по данным за сентябрь этого года средняя зарплата в стране выйдет на уровень порядка 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже. Об этом накануне заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после доклада у президента страны. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты и в каких регионах уже зарабатывают заветную 1000 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В каких отраслях платят 1000 рублей и больше

В промышленности средняя августовская зарплата составила 1102 рубля, в том числе в горнодобывающей — 1858 рублей, а в обрабатывающей — 1091 рубль. На производстве компьютеров и периферийного оборудования средние заработки составляют 1311 рублей.

Строители в среднем зарабатывают 1119 рублей.

В оптовой и розничной торговле автомобилями, мотоциклами и их ремонте зарабатывают в среднем 1408 рублей, а в оптовой торговле, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами, — 1289 рублей.

Специалистам, которые заняты транспортной деятельностью, складированием, почтовой и курьерской деятельностью, платят в среднем 1074 рубля. К примеру, работники, которые занимаются грузовым воздушным транспортом, зарабатывают в среднем 1997 рублей.

В такой сфере деятельности, как информация и связь, средние августовские заработки составили 2774 рубля, в том числе у ИТ-специалистов — 3846 рублей, а у специалистов в области телекоммуникаций — 1600 рублей.

Специалисты, которые заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, средние заработки в августе ровнялись 1327 рублям. К примеру, те, кто занимается инженерно-техническим проектированием и предоставлением технических консультаций в этой области, зарабатывает 1580 рублей.

В каких регионах платят 1000 рублей

Заветную 1000 рублей больше сейчас получают минчане (1343 рубля), а также жители Минской области — 1018 рублей.

Из районов больше 1000 рублей зарабатывают в Солигорском (1603 рубля), Минском (1175 рублей), Речицком (1110 рублей), Дзержинском (1066 рублей) и Мозырском (1005 рублей).

Больше заветной тысячи также получают жители Новополоцка — 1071 рубль в августе.

Тем временем правительство также готовит перечень мер, направленных на повышение доходов низкооплачиваемых категорий работников. «В следующем году глава государства поручил правительству сделать основной упор на лиц, которые получают невысокую заработную плату. И правительство готовит сегодня перечень мер для того, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами», — заявил накануне Сергей Румас.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.