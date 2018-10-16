Бархатная революция в Армении: уроки для Беларуси

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян посетил Минск и встретился с белорусскими экспертами, политологами, правозащитниками. Встреча была приурочена к бескровной апрельской революции в Армении.





Почему люди вышли на улицы Армении?





Эксперт отметил следующие причины, которые изменили политической строй, управляемый одной партий и одним человеком – президентом Сержем Саргсяном. Революция в Армении не была организованной, можно сказать, произошла стихийно. Серж Саргсян, отбыв два президентских срока, не раз заявлял, что это его последний срок президентства. Однако в декабре 2017 года Армения отказалась от президентской формы правления и стала парламентской республикой. Республиканская партия, имея большинство в парламенте, выдвигает на должность премьер-министра бывшего президента. Вот тут и прорвало на протест не только демократическую часть населения Армении, практически весь народ пошел на уличные баррикады. Граждане были настроены серьезно против Сержа Саргсяна.





Но не только беспринципность бывшего президента заставила армян выйти на улицу, но коррупция, которая встроилась в систему государственного управления, монопольный бизнес высших чиновников, суды стали придатком власти, прокуратура отстранилась от надзора, полиция не защищала интересы «простого человека». А главное, что власть не стала отвечать на те проблемы и запросы, которые рождались в обществе. Люди вышли на улицы, требуя проведения досрочных парламентских выборов и формирования переходного правительства во главе с лидером оппозиционной партии "Елк" Николом Пашиняном.





Почему власть не применила силу, как в 2008 году?





Рубен Меграбян сказал, что акции протеста носили мирный характер. Лидер оппозиции Никол Пашинян вместе со своими единомышленниками сделали все, чтобы кровь не пролилась. Сработали социальные сети, посредством которых граждане поддерживали связь. Именно благодаря им произошла консолидация народа, народ обратился к военным и полицейским с предупреждением, что в случае применения силы отвечать придется лично каждому офицеру и солдату, который поднимет руку на людей мирной демонстрации. На улицах постоянно дежурили группы граждан, которые разъясняли силовикам, что они не позволят протестам перерасти в силовую расправу, призывали и своих сторонников, и своих оппонентов воздержаться от насилия.





Вовремя прозвучали обращения к силовикам: для армян важен каждый армянин. Рубен говорил, что очень было много проведено встреч с силовиками, что и побудило руководство и не применять силу к митингующим. А военные не вмешивались в данный конфликт, поскольку армия выступила за целостность и независимость государства, а не встала на защиту определенных политиков, которые оказались в меньшинстве к народу. Сами демонстранты не позволяли каких-либо насильственных действий. Учитывая, что среди демонстрантов находилось много людей, прошедших войну в Афганистане, Нагорном Карабахе, все они выходили на акции протеста в гражданской одежде, чтобы не военизировать марши протеста.





Как оппозиции удалось привлечь на свою сторону большинство без доступа к телевидению?





Из трех миллионов граждан Армении миллион имел доступ к социальным сетям. Главной площадкой стал фейсбук. Именно там люди черпали информацию, обменивались своими наблюдениями, отслеживали каждый день, что происходит в стране. Телевидение потеряло контроль над общественным мнением. Граждане сами превратились в журналистов, правдиво рассказывая о происходящих событиях. Фактически сегодня, как отметил Рубен, интернет и социальные сети смогли не только объединить людей, но и предотвратить насилие.





Мы видели, как под давлением большинства Серж Саргсян отступил от своих помыслов - оставаться и дальше на высшей руководящей должности, и мы увидели, как быстро новая власть, стала решать проблемы, которые не решались годами – борьба с коррупцией.





Новый курс на борьбу с коррупцией





В Аремнии за очень короткий промежуток времени удалось провести ряд коррупционных дел, наполнить бюджет и при этом не устраивать сенсационные аресты бывших чиновников.





В Армении большинство законов признаны демократическими. Мало того, они прошли экспертизу в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) при Совете Европы, но, к сожалению, законы не работали при той власти. Как только поменялась власть, закон стал главным аргументом в борьбе против коррупции.





Новая власть сменила старых начальников силовых ведомств, следственного аппарата; рядовых следователей, полицейских оставили, поскольку коррупцией занимались их начальники. Назначение происходило по профессиональным качествам, преданности служению закону и обществу. Как показало время, не было проблем с набором новых и перспективных людей, несмотря на то, что зарплата в правоохранительных и силовых структурах не очень высокая.





Никол Пашинян собрал представителей крупного бизнеса и предложил им работать легально. Сказал, что теперь чемоданы денег не надо носить министрам, а лучше их вкладывать в экономику своей страны.





Следственными органами были возбуждены уголовные дела по коррупции в органах власти в отношении коррумпированных чиновников, которыми вымывались деньги из бюджета. Как правило, у оперативников давно лежали документы по всем этим злоупотреблениям должностных лиц, просто не было независимой прокуратуры и следствия, кто бы мог бы это раскрутить.





Новый парламент, который скоро изберется, будет создавать комиссию по коррупции, которая изучит дела многих чиновников и силовиков. Так что эти первые громкие дела организованы не столько для поднятия рейтинга Пашиняну, сколько засвидетельствовали начало системной борьбы с коррупцией в Армении.





Сегодня новая власть не ставит задачу посадить всех в тюрьму. Сегодня руководство страны беспокоит скорость проведения судебно-правовой реформы, которая позволит искоренить в стране кла новость , кумовство и покончить с коррумпированными чиновниками.





Эксперт отметил, что армянское общество показало готовность отстаивать свои права и готово идти до конца. Конечно, армянскому народу повезло, что в нужное время появился общенациональный лидер – Никол Пашинян. Люди хотят новую власть, и они ее выберут. На телевидении теперь нет никаких преград для выступления представителям гражданского общества. В законодательстве прописано, что в парламенте должно быть четыре партии. Тридцать процентов от числа всех мандатов депутатов будет всегда составлять оппозиция. Армянский народ стал одной нацией и хочет, чтобы их голоса были в парламенте.





Выводы





Для себя отметил: Армения начинает жить по-новому времени. Нас тоже ждут перемены, возможно, что уже в скором будущем: все предпосылки «бархатной» революции, о которых говорил Рубен, наблюдаются и в Беларуси. Я надеюсь, что верхушка власти понимает, что пришло время разговаривать наравне с народом, а не делать вид, что народ ничего не решает. Опыт армянского народа показал, что в стране за неделю может всё поменяться коренным образом, при этом те, кто у власти, могут этого и не ожидать. В век информационных технологий за неделю может появиться лидер, который будет поддержан народом.





Нам надо также переходить от президентской формы правления к парламентской республике. К сожалению, пост президентства не принес Беларуси процветания и благосостояния простому человеку. Власть удалилась от простых нужд своих избирателей, а значит, что в любой момент избиратель может восстановить свое право на выбор своего представителя в парламенте.







