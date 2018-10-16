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В Гомеле машина ГАИ разбилась в страшной аварии с участием BMW. Пассажира выбросило из авто
Серьёзное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции и BMW произошло примерно в 16:00 на перекрестке улиц Лазурной и Объездной в районе машиностроительного колледжа на выезде из Гомеля в сторону Речицы.
Фото: Игорь Аверченко
Автомобиль ГАИ двигался со включенными проблесковыми маячками, видимо, осуществляя преследование. На перекрестке он столкнулся с BMW. Само столкновение произошло на большой скорости. Со слов подписчиков, одного из пассажиров выбросило на проезжую часть.
От удара служебную машину Госавтоинспекции развернуло и отбросило на обочину. Маячки отлетели примерно на 20 метров. По неподтверждённой информации, пострадал инспектор ГАИ.
Подробности выясняются.
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Серьёзное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции и BMW произошло примерно в 16:00 на перекрестке улиц Лазурной и Объездной в районе...
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