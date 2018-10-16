В Гомеле машина ГАИ разбилась в страшной аварии с участием BMW. Пассажира выбросило из авто









Фото: Игорь Аверченко





Автомобиль ГАИ двигался со включенными проблесковыми маячками, видимо, осуществляя преследование. На перекрестке он столкнулся с BMW. Само столкновение произошло на большой скорости. Со слов подписчиков, одного из пассажиров выбросило на проезжую часть.





От удара служебную машину Госавтоинспекции развернуло и отбросило на обочину. Маячки отлетели примерно на 20 метров. По неподтверждённой информации, пострадал инспектор ГАИ.





Подробности выясняются.