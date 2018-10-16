Через неделю политзаключенный Дмитрий Полиенко должен выйти на свободу









palitviazni.info подруга активиста Марина Носенко. "24 октября мы ожидаем Дмитрия на свободе", - рассказала сайтуподруга активиста Марина Носенко.





Напомним, что в конце прошлого месяца должно было произойти долгосрочное свидание Дмитрия Полиенко с отцом, но администрация колонии его запретила.





"Дмитрий выходит на свободу 24 октября, хотя сейчас мы с ним не имеем почти никакой связи, - говорит Марина Носенко. - Знаю, что в это время он отправляет из колонии письма и открытки, которые ему в течение заключения присылали люди. Все это делается для того, чтобы не было проблем выносить их потом. А еще известно, что сейчас Дмитрий заболел, держится высокая температура ".





Со слов Марины Носенко, пока точно неизвестно, в какое время политзаключенный выйдет на свободу.





"В тюрьме это не регламентируется, - рассказала собеседница. - Есть день, когда истекает срок, и на этом все. Хотя из опыта известно, что обычно стараются оформить выход на свободу до обеда. Потом могут либо возле колонии отпустить, либо отвезти на вокзал и посадить на поезд. Мы будем подготовлены к любому варианту встречи нашего друга ".