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Через неделю политзаключенный Дмитрий Полиенко должен выйти на свободу

17.10.2018 19:20 — Разное | Партизан  
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Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.



"24 октября мы ожидаем Дмитрия на свободе", - рассказала сайту palitviazni.info подруга активиста Марина Носенко.

Напомним, что в конце прошлого месяца должно было произойти долгосрочное свидание Дмитрия Полиенко с отцом, но администрация колонии его запретила.

"Дмитрий выходит на свободу 24 октября, хотя сейчас мы с ним не имеем почти никакой связи, - говорит Марина Носенко. - Знаю, что в это время он отправляет из колонии письма и открытки, которые ему в течение заключения присылали люди. Все это делается для того, чтобы не было проблем выносить их потом. А еще известно, что сейчас Дмитрий заболел, держится высокая температура ".

Со слов Марины Носенко, пока точно неизвестно, в какое время политзаключенный выйдет на свободу.

"В тюрьме это не регламентируется, - рассказала собеседница. - Есть день, когда истекает срок, и на этом все. Хотя из опыта известно, что обычно стараются оформить выход на свободу до обеда. Потом могут либо возле колонии отпустить, либо отвезти на вокзал и посадить на поезд. Мы будем подготовлены к любому варианту встречи нашего друга ".

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29...
 
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