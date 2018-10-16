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В центре Гродно в реке обнаружили тело мужчины
Фото: © Белновости
Как стало известно, информацию о том, что в районе Коложской церкви и речного порта в Немане находится человек без признаков жизни, предоставили спасателям сотрудники милиции.
Прибывшие на место спасатели-осводовцы около 11.30 извлеки из воды тело мужчины.
По предварительным данным, мужчине на вид около 40 лет. В настоящий момент выясняется, что стало причиной смерти и как он оказался в реке.
В ведомстве отмечают, что это не первый случай утонувших в регионе за последние два дня.
Одним днем ранее в Сморгонском районе из озера достали автомобиль, в котором находились тела двух рыбаков. Предварительно их считали без вести пропавшими.
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По предварительным данным, мужчине на вид около 40 лет.
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