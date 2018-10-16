Матюшевский утвержден главой Банка БелВЭБ



Василий Матюшевский. Фото: Sputnik / Виктор Толочко

сказали собеседники.Нынешний руководитель Банка БелВЭБнедавно прошел спецкомиссию Нацбанка и получил одобрение на должность независимого директора банка. Вопрос о назначении его в набсовет Банка БелВЭБ вынесен на завтрашнее собрание акционеров, пояснили в банке.Главным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» является российская госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — 97,52% акций. После президентских выборов в России ее возглавил бывший первый вице-премьер РФродился в 1969 году в Орше. Окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Матюшевский начал карьеру в МИД Беларуси, но «в люди» вышел через школу Нацбанка, отдав ему около 15 лет и покинув в должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу он в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка. Эксперты отмечают, что в то время, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за период независимой истории страны, инфляция — рекордно низкой.