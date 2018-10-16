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Матюшевский утвержден главой Банка БелВЭБ

17.10.2018 19:51 — Разное | UDF  
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Василий Матюшевский. Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский с ближайшего понедельника возглавит Банк БелВЭБ. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в самом банке.

«По итогам набсовета Матюшевский избран председателем правления Банка БелВЭБ. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 22 октября», — сказали собеседники.

Нынешний руководитель Банка БелВЭБ Николай Лузгин недавно прошел спецкомиссию Нацбанка и получил одобрение на должность независимого директора банка. Вопрос о назначении его в набсовет Банка БелВЭБ вынесен на завтрашнее собрание акционеров, пояснили в банке.

Главным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» является российская госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — 97,52% акций. После президентских выборов в России ее возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Василий Матюшевский родился в 1969 году в Орше. Окончил Белорусский государственный университет, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Матюшевский начал карьеру в МИД Беларуси, но «в люди» вышел через школу Нацбанка, отдав ему около 15 лет и покинув в должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу он в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка. Эксперты отмечают, что в то время, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка Павел Каллаур, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за период независимой истории страны, инфляция — рекордно низкой.

 
 
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Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский с ближайшего понедельника возглавит Банк БелВЭБ.
 
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