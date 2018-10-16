Синоптики рассказали, когда выпадет снег

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В ноябре может быть мокрый снег и дожди

На территории России, граничащей с Беларусью, прогнозируют температуру выше нормы

В октябре еще будет тепло, а ноябрь — обычный

Как рассказали в Белгидромете, в середине октября этого года в Беларуси под влиянием обширного антициклона почти две недели стояла очень теплая для этого периода времени погода, не было осадков.— объясняют там.Однако в третьей декаде октября ожидается, что погода изменится:В ноябре, прогнозируют в Белгидромете, температура будет дальше понижаться. Среднемесячная температура воздуха (климатическая норма) в ноябре составляет от -1 до +3 C.отметили в Белгидромете.Росгидромет каждый год делает вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2018−2019 годов. Оправдываемость их прогнозов за последние 18 лет колебалась в пределах 58−81%.По этому прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура в октябре будет на 20% ниже нормы. А вот в ноябре на 20% выше климатической нормы.Например, для Смоленска климатической нормой в ноябре днем считается температура примерно +2 °С днем и — 4 °C ночью.Однако перенести эти данные на территорию Беларуси нельзя. В Росгидромете ранее отмечали, что это методологически неправильно. Чтобы применить данные к Беларуси, российским экспертам нужно знать наши нормы и погодные процессы.Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская отмечает, что, по народным приметам, последние недели октября будут теплыми, хотя ночью возможны заморозки.По ее словам, Покрова Пресвятой Богородицы, которые были 14 октября, маркируют погоду как минимум на две недели вперед.рассказывает она.По словам Елены Довнар-Запольской, заморозки в октябре, скорее всего, будут по ночам, но днем будет солнечно и достаточно тепло.Ноябрь же, вероятно, будет классическим: будет и лед, и снег, и дождь. На Михайлов день, а это 21 ноября, уже все, как правило, должно укрываться снегом.говорит собеседница.