"Санта" выкупила Березовский сыродельный комбинат

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Брестский облисполком информирует, что по согласованию сбез проведения аукциона (конкурса) «Савушкину продукту» продан госпакет в размере 62,6% акций БСК за 86,3 млн рублей.Новый собственник обязан выполнить следующие условия: инвестировать в Березовский сыродельный комбинат для целей развития и модернизации производства, увеличения выпуска готовой продукции в течение 36 месяцев 20 млн рублей путем приобретения акций дополнительного выпуска; обеспечить в 2018 — 2021 годах в БСК сложившийся среднемесячный размер зарплаты работников и сохранить персонал, говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по имуществу.Группа «Санта» выкупала акции БСК с 2011 года. Тогда компаниядовела свою долю в ОАО «Березовский сыродельный комбинат» до 13,6%, приобретя у «Белтяжмаша» пакет акций за 1,2 млн долларов.Выручка БСК от реализации выросла в 2017 году на 17,76% — до 281,6 млн рублей, чистая прибыль — на 11,3%, до 21,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные годового отчета, опубликованные на сайте компании.Среднесписочная численность работающих — 1500 человек.Березовский молочный завод основан в августе 1944 года, спустя 50 лет был преобразован в открытое акционерное общество. В середине нулевых годов к нему были присоединены Ивацевичский молочный завод и Ивановский молочный завод. Теперь это самое крупное предприятие по производству сыров в стране, расположенное в Брестской области. Мощность переработки: 1000 т/сут.В апреле 2018 года директором Березовского сыродельного комбината стал, который с октября 2009 года трудился директором производственного филиала «Пинский молочный комбинат» и руководителем филиала ОАО «Савушкин продукт» в Столине.