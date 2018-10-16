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Житель Оршанского района напомнил знакомому о долге — и тот едва не убил его
Иллюстрация: sk.gov.by
По данным следствия, днем 14 октября 32-летний мужчина гостил у знакомого. Тот избил его. С телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу. Медики сообщили о произошедшем в милицию.
Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Предварительно установлено, что мужчина избил знакомого из-за напоминания о денежном долге.
Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Он под стражей. Допросить потерпевшего пока невозможно — из-за его состояния здоровья.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначили необходимые экспертизы.
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В Оршанском районе мужчина едва не убил знакомого за то, что тот напомнил ему про долг.
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