ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Получал "зарплату" биткоинами: бойцы "Алмаза" задержали наркоторговца

17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Бойцы спецподразделения "Алмаз" задержали в Минске уроженца Брестской области, который занимался распространением в столице наркотиков. Смотрите на видео кадры, снятые оперативниками в квартире наркоторговца.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59825.php

Получал "зарплату" биткоинами: бойцы "Алмаза" задержали наркоторговца

По информации правоохранителей, раньше 27-летний задержанный трудился в ресторане, а после увольнения решил "работать" в интернет-магазине по продаже наркотических веществ. В квартире молодого человека оперативники нашли около полкилограмма гашиша и более 800 граммов амфетамина.

Задержанный сотрудникам наркоконтроля рассказал, что занимался запрещенной деятельностью с мая текущего года, в интернет-магазине ему обещали "зарплату" в размере десяти тысяч долларов США, перечисляли деньги биткоинами, которые наркоторговец затем переводил в валюту.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бойцы спецподразделения "Алмаз" задержали в Минске уроженца Брестской области, который занимался распространением в столице наркотиков. Смотрите на видео кадры,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число пострадавших в результате стрельбы в Керчи возросло до 54 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика