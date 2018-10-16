Бойцы спецподразделения "Алмаз" задержали в Минске уроженца Брестской области, который занимался распространением в столице наркотиков. Смотрите на видео кадры, снятые оперативниками в квартире наркоторговца.



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По информации правоохранителей, раньше 27-летний задержанный трудился в ресторане, а после увольнения решил "работать" в интернет-магазине по продаже наркотических веществ. В квартире молодого человека оперативники нашли около полкилограмма гашиша и более 800 граммов амфетамина.

Задержанный сотрудникам наркоконтроля рассказал, что занимался запрещенной деятельностью с мая текущего года, в интернет-магазине ему обещали "зарплату" в размере десяти тысяч долларов США, перечисляли деньги биткоинами, которые наркоторговец затем переводил в валюту.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта), ему грозит до 15 лет тюрьмы.