Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле

Около 16:00 сегодня, 17 октября 2018 года на объездной автодороге возле «Машиностроительного колледжа» на большой скорости не разъехались служебный автомобиль ГАИ и БМВ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пострадали два сотрудника ГАИ и водитель BMW.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Читать полностью в источнике с фото:







Как видно на фото, автомобиль ГАИ серьезно разбит. Сильно пострадала и вторая машина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Читать полностью в источнике с фото:





Очевидцы сообщают, что служебный транспорт двигался с включенным спецсигналом.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Читать полностью в источнике с фото:





На перекрестке на большой скорости произошло столкновение с БМВ, от удара пассажира иномарки выбросило из авто.