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Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле
17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Около 16:00 сегодня, 17 октября 2018 года на объездной автодороге возле «Машиностроительного колледжа» на большой скорости не разъехались служебный автомобиль
Пострадали два сотрудника ГАИ и водитель BMW.
Очевидцы сообщают, что служебный транспорт двигался с включенным спецсигналом.
На перекрестке на большой скорости произошло столкновение с БМВ, от удара пассажира иномарки выбросило из авто.
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Около 16:00 сегодня, 17 октября 2018 года на объездной автодороге возле «Машиностроительного колледжа» на большой скорости не разъехались служебный автомобиль ГАИ и...
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