ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле

17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Около 16:00 сегодня, 17 октября 2018 года на объездной автодороге возле «Машиностроительного колледжа» на большой скорости не разъехались служебный автомобиль ГАИ и БМВ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле

Пострадали два сотрудника ГАИ и водитель BMW.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле


Как видно на фото, автомобиль ГАИ серьезно разбит. Сильно пострадала и вторая машина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле

Очевидцы сообщают, что служебный транспорт двигался с включенным спецсигналом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59824.php

Чикаго по белорусски: машина ГАИ разбилась в аварии в Гомеле

На перекрестке на большой скорости произошло столкновение с БМВ, от удара пассажира иномарки выбросило из авто.

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 16:00 сегодня, 17 октября 2018 года на объездной автодороге возле «Машиностроительного колледжа» на большой скорости не разъехались служебный автомобиль ГАИ и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число пострадавших в результате стрельбы в Керчи возросло до 54 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика