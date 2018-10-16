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Фирма из Гродно продаёт матрасы по 1000$, презентации проходят в"Золотом телёнке"

17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как правило покупатели - это пенсионеры. Правда, потом они не знают как вернуть "золотой" товар. И писали про это уже не раз и не два - вот например большой материал от Onliner. Правда, там ещё речь идёт о пылесосах, но вероятно, пришло время сменить товар, надоели уже всем эти пылесосы - теперь в моде противоаллергические матрасы!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59823.php

Фирма из Гродно продаёт матрасы по 1000$, презентации проходят в"Золотом телёнке"

Утруждать вас деталями не будем, всё как обычно - пожилых людей приглашают на презентацию, там красиво продают им товар по заоблачной (как нам кажется) цене. Про этическую сторону вопроса тоже не будем - судя по всему, определённая группа людей годами работает и работает себе в удовольствие. Любопытно, что мероприятие проходило в кафе с "говорящим" названием "Золотой телёнок". Казалось, сама судьба подсказывает что-то тем несчастным, которые пришли на встречу, но нет...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59823.php

Фирма из Гродно продаёт матрасы по 1000$, презентации проходят в"Золотом телёнке"

на фото - кафе Золотой телёнок, г. Брест

Вот как описывает ситуацию сам пострадавший:

Сотрудниками организации ООО «Велмакс Плюс» (230023, г.Гродно, ул. Дзержинского, 40), неоднократно звонившими на мобильный телефон, я был приглашен на презентацию 16.10.2018г в городе Бресте, в кафе «Золотой теленок» На презентации была проведена лотерея, по результатам, которой я якобы получил громадную скидку на матрас и мелкие подарки.

В результате чего произошло навязывание приобретения данного товара и подписания договора, при этом было озвучено, что в подарок будут идти и другие товары. Условия договора не были озвучены, а т.к. я не взял с собой очки, прочитать договор не было возможности, поскольку он был напечатан мелким шрифтом, с нарушением инструкции об оформлении документов и договоров.

К сожалению, я до сих пор путаю старые и новые деньги, и поэтому всегда переспрашиваю. На мои вопросы: «2050 руб (т.е. 2.050.000) это старыми деньгами» был получен утвердительный ответ, после чего я, не сомневаясь, подписал договор. Они привезли меня домой на своей машине, и я в спешке взял отложенные на похороны и черный день деньги, и оплатил им 2050 рублей (примерно 1000 USD).

По приезду домой мои дети объяснили мне истинную стоимость этого товара. Я понял, что меня ввели в заблуждение, воспользовавшись моей доверчивостью, возрастом 78 лет и тем, что я путаюсь в новых деньгах после деноминации. Сотрудниками компании ООО «Велмакс Плюс» были грубо нарушены мои права как потребителя, т.к. не была предоставлена достоверная информация перед подписанием договора купли-продажи.

А т.к. я пенсионер, и мой ежемесячный доход (пенсия) составляет 350 бел.руб, у меня нет возможности приобретать такие дорогие вещи.

На основании ст.179 ГК РБ и ст. 16 и 28 Закона РБ «О защите прав потребителя» требую расторгнуть договор и вернуть денежные средства в размере 2050 бел.руб. в срок 7 дней. Во избежание обращения в суд и уплаты неустойки в размере 1% за каждый просроченный день, прошу удовлетворить мое требование незамедлительно.

Вот такая история... Публикуем её для того, чтобы вы ещё раз напомнили своим пожилым родителям - ни на какие презентации ни шагу!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Как правило покупатели - это пенсионеры. Правда, потом они не знают как вернуть "золотой" товар. И писали про это уже не раз и не два - вот например большой материал от...
 
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