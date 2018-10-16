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Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест

17.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках рабочего визита состоялась встреча представителей китайской делегации с первым заместителем председателя Брестского горисполкома Вадимом Кравчуком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

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Напомним, в прошлом году между городами Ухань и Брест был подписан протокол о дружбе, обменах и сотрудничестве.

У китайских партнеров есть заинтересованность в реализации ряда проектов в нашем городе. Уже сегодня внешнеторговый оборот между Брестом и КНР составляет более 55 млн долларов США. Ежегодный прирост от 20 до 30%. Это говорит о большом потенциале в плане экспорта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест

В ходе диалога глава делегации — председатель городского комитета народного политического консультативного совета Китая г.Ухань Ху Шугуан акцентировал свое внимание на таких направлениях как логистика, туризм и развитие экономических связей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест

Направления перспективные для обеих сторон: у городов-партнеров богатая история и культурное наследие, которые интересны как брестчанам, так и жителям Поднебесной.

Одной из важных тем двустороннего диалога стала тема создания логистического центра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест

Подводя итоги встречи, первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук, отметил, что в создании логистического центра заиетересованы обе стороны поскольку Брест — большой транспортный узел, соединяющий Запад и Восток, а также транзитные потоки Азии и Европы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест

В планах – переговоры с нашими брестскими предприятиями, которые в перспективе займутся реализацией данного проекта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59822.php

Делегация из китайского города Ухань прибыла сегодня Брест

После официальной встречи, китайские партнеры совершили ознакомительную поездку на брестское предприятие «Брествнештранс».

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках рабочего визита состоялась встреча представителей китайской делегации с первым заместителем председателя Брестского горисполкома Вадимом Кравчуком. ...
 
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