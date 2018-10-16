В Пинске при помощи открытки удалось изобличить злоумышленника

Поздравительная открытка стала главной уликой в изобличении злоумышленника в Пинске, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.



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В Пинский ГОВД с заявлением обратилась 80-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что под предлогом изучения социальных и бытовых вопросов к ней в квартиру зашел мужчина. Незнакомец представился работником службы социальной поддержки. После ухода гостя хозяйка обнаружила, что из сумки пропал кошелек с деньгами.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа со специалистом ГКСЭ. В беседе с потерпевшей выяснилось, что злоумышленник брал в руки находившуюся на столе в комнате поздравительную открытку. Эксперту удалось выявить следы рук гостя пенсионерки. Проверка установила их совпадение с отпечатками неработающего 34-летнего мужчины, ранее судимого за кражу и грабеж.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.