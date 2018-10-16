В Пинске в новом торговом центре создадут около 100 рабочих мест

В Пинске до конца года планируется открытие нового торгового центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Вдовина.



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Объект торговли разместится в микрорайоне Радужный, ведется набор персонала. В этой связи 23 октября в фойе первого этажа управления по труду (ул. Куликова, 29) состоится День предприятия ЗАО "Юнифуд". Посетить мероприятие приглашают пинчан, которые желают трудоустроиться по профессиям: заведующий магазином, заведующий отделом, контролер-кассир, изготовитель мясных полуфабрикатов, продавец, повар, пекарь, обвальщик мяса, формовщик теста, грузчик и кухонный рабочий. В новом магазине планируется создать около 100 рабочих мест.

На рынке труда Пинска специалисты сферы торговли являются одними из самых востребованных. На их долю приходится 11% вакансий от общего количества заявленных предприятиями города. Сведения о наличии свободных рабочих мест представили 23 торговые организации.

В целом в городе, по оперативным данным, насчитывается 923 вакансии, из них 80% по рабочим специальностям. Наибольшим спросом среди нанимателей пользуются водители, строители, специалисты в области машиностроения. Стало больше рабочих мест по неквалифицированному труду.

"В январе-сентябре число вакансий у нас увеличилось на 60%. В службу занятости обратились 3419 человек, 2232 из них были зарегистрированы в качестве безработных. Содействие в трудоустройстве оказано 2,5 тыс. соискателям (1768 безработным)", - отметила Татьяна Вдовина. С начала года на переобучение направлено 60 пинчан. Еще 16 безработных воспользовались возможностью получить субсидию на открытие собственного дела.

На 1 октября уровень безработицы в Пинске составил 0,5% к экономически активному населению.