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Путин и Сиси прокатились по гоночной трассе в Сочи на одном из новых российских автомобилей
Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил гоночную трассу «Сочи Автодром». Путин показал своему коллеге новые российские автомобили Aurus,
В Олимпийский парк президенты прибыли на лимузине Aurus на базе модели «Сенат». Главы государств осмотрели минивэн «Арсенал» и короткобазный седан «Сенат», на котором позже прокатились по трассе.
Позже Путин и Сиси посетили презентацию российского ОПК.
Моделям линейки присвоены названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя «Сенат», внедорожник — «Комендант», минивэн — «Арсенал».
Автомобили «Сенат» и «Арсенал» эксплуатируются в
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Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил гоночную трассу "Сочи Автодром". Путин показал своему коллеге новые...
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