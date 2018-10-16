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Путин и Сиси прокатились по гоночной трассе в Сочи на одном из новых российских автомобилей

17.10.2018 20:35 — Разное | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил гоночную трассу «Сочи Автодром». Путин показал своему коллеге новые российские автомобили Aurus, сообщает пресс-служба Кремля.


В Олимпийский парк президенты прибыли на лимузине Aurus на базе модели «Сенат». Главы государств осмотрели минивэн «Арсенал» и короткобазный седан «Сенат», на котором позже прокатились по трассе.



Позже Путин и Сиси посетили презентацию российского ОПК.


Aurus — российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» («Кортеж») по заказу Минпромторга Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ в партнерстве с российским холдингом «Соллерс».

Моделям линейки присвоены названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя «Сенат», внедорожник — «Комендант», минивэн — «Арсенал».


Автомобили «Сенат» и «Арсенал» эксплуатируются в кортеже президента РФ.

 
 
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Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил гоночную трассу "Сочи Автодром". Путин показал своему коллеге новые...
 
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