Путин и Сиси прокатились по гоночной трассе в Сочи на одном из новых российских автомобилей

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси посетил гоночную трассу «Сочи Автодром». Путин показал своему коллеге новые российские автомобили Aurus, сообщает пресс-служба Кремля.





В Олимпийский парк президенты прибыли на лимузине Aurus на базе модели «Сенат». Главы государств осмотрели минивэн «Арсенал» и короткобазный седан «Сенат», на котором позже прокатились по трассе.









Позже Путин и Сиси посетили презентацию российского ОПК.





Aurus — российская марка представительских автомобилей, которая была создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» («Кортеж») по заказу Минпромторга Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ в партнерстве с российским холдингом «Соллерс».

Моделям линейки присвоены названия в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя «Сенат», внедорожник — «Комендант», минивэн — «Арсенал».





Автомобили «Сенат» и «Арсенал» эксплуатируются в кортеже президента РФ .