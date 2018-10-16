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Лукашенко: Беларусь потрясена трагедией в Керчи и глубоко скорбит
17.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей», – говорится в сообщении.
В тексте сообщается, что Беларусь потрясена трагедией и разделяет «боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды».
Напомним, что в среду днем 18-летний студент
В результате трагедии погибли 19 человек, еще 37 пострадали и были госпитализированы.
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Президент выразил соболезнования родным и близким при взрыве в политехническом колледже от лица белорусского народа и самого себя.
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