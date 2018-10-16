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Лукашенко: Беларусь потрясена трагедией в Керчи и глубоко скорбит

17.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени себя и белорусского народа принес соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Глава государства отметил, что с глубокой болью узнал о взрыве и гибели большого количества молодых людей», – говорится в сообщении. 

В тексте сообщается, что Беларусь потрясена трагедией и разделяет «боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды». 

Напомним, что в среду днем 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием и открыл огонь по всем, кто попадался ему на глаза. Затем он подорвал самодельное взрывное устройство на первом этаже здание. 

В результате трагедии погибли 19 человек, еще 37 пострадали и были госпитализированы. 



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Президент выразил соболезнования родным и близким при взрыве в политехническом колледже от лица белорусского народа и самого себя.
 
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