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«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

17.10.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Днем 17 октября в столовой этого учебного заведения сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Взрыв устроил студент 4-го курса, после чего открыл стрельбу. Позже он покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте трагедии работают следователи, изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур.

Корреспондент Александра Шкарупина восстановила хронологию ужасных событий.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Взрыв в керченском политехническом колледже прогремел около 12-ти часов дня, во время перерыва. Оглушающий грохот, а затем хлопки. В здании сработала пожарная тревога. Студенты с криками стали выбегать из техникума, помогая своим раненым однокурсникам. Подростки перелезали через забор и бросались врассыпную. Понимание того, что произошло, пришло лишь через несколько минут.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

У нас взорвали Политех! Там стреляли, мы начали бежать. Там стреляли, мы бежали, а дети просто визжали. У меня ужасная истерика. Я не могу, ты понимаешь? Мою подругу убили у меня на глазах.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Те, кто стали очевидцами трагедии, поспешили на помощь подросткам. Люди выводили учащихся. Кто был на машинах – увозил пострадавших в больницы. Вскоре к колледжу стали подъезжать машины скорой и полиции. Территорию оцепили. К месту ЧП были направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, а также сотрудники Национального антитеррористического комитета России.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Сергей, очевидец:
– Общественным транспортом вывозили – на маршрутках, на автобусах. В скорых по два, по три человека были.
– Это и сотрудники, и дети?
– И дети, и сотрудники.
– А что произошло?
– Хлопок и выстрелы.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Первые версии произошедшего оказались крайне противоречивы: правоохранители говорили о взрыве газового баллона, однако очевидцы утверждали, что незадолго до трагедии видели у здания человека с оружием. Чуть позже специалисты официально заявили: в помещении столовой на первом этаже взорвалась начиненная металлическими фрагментами бомба. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «теракт». Однако когда пострадавших в больнице осмотрели медики, выяснилось, что природа ранений иная. В подростков стреляли. Об этом говорили и отверстия от пуль в телах убитых. О том, что кто-то открыл стрельбу, стали сообщать пострадавшие.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:
Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти.

Директор Керченского политехнического колледжа: «Ее мать убили»

Уже через час после заявления Следственный комитет переквалифицировал дело о теракте на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом и объявил имя предполагаемого злоумышленника.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4-го курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

 
 
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Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в...
 
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Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим
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