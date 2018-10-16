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«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи
Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Днем 17 октября в столовой этого учебного заведения сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Взрыв устроил студент 4-го курса, после чего открыл стрельбу. Позже он покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте трагедии работают следователи, изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур.
Корреспондент Александра Шкарупина восстановила хронологию ужасных событий.
Взрыв в керченском политехническом колледже прогремел около 12-ти часов дня, во время перерыва. Оглушающий грохот, а затем хлопки. В здании сработала пожарная тревога. Студенты с криками стали выбегать из техникума, помогая своим раненым однокурсникам. Подростки перелезали через забор и бросались врассыпную. Понимание того, что произошло, пришло лишь через несколько минут.
У нас взорвали Политех! Там стреляли, мы начали бежать. Там стреляли, мы бежали, а дети просто визжали. У меня ужасная истерика. Я не могу, ты понимаешь? Мою подругу убили у меня на глазах.
Те, кто стали очевидцами трагедии, поспешили на помощь подросткам. Люди выводили учащихся. Кто был на машинах – увозил пострадавших в больницы. Вскоре к колледжу стали подъезжать машины скорой и полиции. Территорию оцепили. К месту ЧП были направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, а также сотрудники Национального антитеррористического комитета России.
Сергей, очевидец:
Первые версии произошедшего оказались крайне противоречивы: правоохранители говорили о взрыве газового баллона, однако очевидцы утверждали, что незадолго до трагедии видели у здания человека с оружием. Чуть позже специалисты официально заявили: в помещении столовой на первом этаже взорвалась начиненная металлическими фрагментами бомба. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «теракт». Однако когда пострадавших в больнице осмотрели медики, выяснилось, что природа ранений иная. В подростков стреляли. Об этом говорили и отверстия от пуль в телах убитых. О том, что кто-то открыл стрельбу, стали сообщать пострадавшие.
Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:
Уже через час после заявления Следственный комитет переквалифицировал дело о теракте на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом и объявил имя предполагаемого злоумышленника.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
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«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи
Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в...
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