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Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

17.10.2018 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Днем 17 октября в столовой этого учебного заведения сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Взрыв устроил студент 4-го курса, после чего открыл стрельбу. Позже он покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте трагедии работают следователи, изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Мотивы нападавшего неизвестны. Следователи предполагают, что у него были сообщники. Уже установлено, что подозреваемый имел разрешение на ношение оружия. Он получил его всего месяц назад, пройдя все необходимые процедуры, в том числе и обследование у психиатра.

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Мать злоумышленника правоохранители увезли на допрос с рабочего места. Она санитарка в местной больнице. В момент задержания женщина оказывала помощь одному из пострадавших подростков, даже не подозревая, что все эти люди пострадали от рук ее сына.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

В больницы по-прежнему доставляют раненых. По последним данным их количество превысило 50. Жертвами кровавой расправы стали 18 человек.

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По данным МИД Беларуси информации о наших гражданах, пострадавших в результате атаки, нет.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Соболезнования родным и близким погибших направляют со всех уголков мира. Массовые убийства и расстрелы в учебных заведениях стали суровой реальностью современного мира. Инцидент в Керчи имеет много общего с массовым убийство в школе «Колумбайн» в 1999-м. Тогда от рук старшеклассников погибли 13 человек, около 40 получили ранения. Злоумышленники после содеянного застрелились.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Что толкает подростков на убийство своих одноклассников, сокурсников, учителей – понять невозможно. Главный вопрос, который волнует сейчас всех: как защититься от подобного?

 
 
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Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в...
 
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