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Порошенко: Если предложить Путину мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территорий

17.10.2018 21:10 — Разное | Партизан  
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Стратегия президента РФ Владимира Путина по Украине потерпела фиаско. Такое мнение в интервью телеканалу ZIK высказал президент Украины Петр Порошенко.

"Стратегия Путина сейчас претерпевает полное фиаско – он почти не имеет союзников в мире, получил глубокий кризис в стране и не может объяснить, для чего нужно было начинать войну с дружественной соседней страной", – отметил Порошенко. 

По его мнению, солидарность международного сообщества с Украиной позволяет усиливать санкции против России и мотивирует Путина вернуться за стол переговоров, вывести войска и вооружение, допустить миротворцев ООН на Донбасс. "Я уверен, что после вывода войск возвращение территорий произойдет очень быстро, исключительно политико-дипломатическим путем. Хочу подчеркнуть, что согласно социологическим опросам, более 60% украинцев хотят возвращения территорий именно политико-дипломатическим [путем]. И только 11% украинцев предлагают залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не приемлю такой сценарий, ведь это именно то, чего хочет Путин", – подчеркнул украинский президент. 

Он добавил, что мир на условиях сдачи собственных территорий для Украины неприемлем. 

"Ведь если предложить Путину мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территорий. В этом весь мир имел возможность убедиться еще после операции Путина по захвату Абхазии, Осетии и Приднестровья", – отметил Порошенко. 

 
 
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Стратегия президента РФ Владимира Путина по Украине потерпела фиаско. Такое мнение в интервью телеканалу ZIK высказал президент Украины Петр Порошенко.
 
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